Prudencia Herrera Moltó: «En la Guardia Civil tenemos todas las facilidades para llegar a donde queramos»

Prudencia Herrera, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, explica cómo se enfrenta a las actuaciones diarias durante el desarrollo de su trabajo y a la situación en la que se encuentran las mujeres en la isla. La agente responde a un cuestionario de Diario de Ibiza solicitado previamente por la Guardia Civil.

Prudencia Herrera Moltó tiene 28 años. El próximo octubre cumplirá seis años de servicio en la Guardia Civil en Ibiza.

¿Qué funciones realiza dentro de la unidad de Seguridad Ciudadana?

Aquí, en Ibiza, las funciones acaban fusionándose por la falta de personal, estamos tanto para la prevención de la seguridad ciudadana, patrullas, como para prestar servicio en la oficina de atención al ciudadano.

¿Convive con micromachismos?

La verdad que no suelo encontrar este tipo de comportamientos en el trabajo diario.

¿Durante su jornada laboral, ha recibido algún tipo de insulto o palabra ofensiva por parte de algún ciudadano por la condición de ser mujer?

Sí claro, trabajar en la calle conlleva una exposición a la opinión de la gente con la que tratas. Los insultos hacia las agentes de género femenino suelen ser más específicos, pero acaban siendo consecuencias del trabajo. Mis compañeros también reciben faltas de respeto como agentes.

¿Ha pasado miedo en la calle alguna vez?

Todos llegamos a tener un poco de respeto a algunas actuaciones. Algunas veces, no es agradable actuar en ciertos escenarios, pero es nuestro trabajo y siempre vamos a intentar hacerlo de la mejor forma que nos sea posible.

¿Se ha sentido acosada en alguna ocasión?

En ninguna ocasión he tenido ese tipo de sensación. Como he mencionado, al final somos un equipo, no caben esos comportamientos.

Actualmente, desde enero de 2020 la directora de la Guardia Civil es María Gámez, ¿Qué significa para el Cuerpo que, por primera vez, su directora sea una mujer?

Es representativo que, después de tantos años de historia, sea una mujer la que esté al frente de esta Institución. No obstante, me parece más relevante valorar el hecho de la formación y entrega con esta empresa a la hora de elegir un representante de esta categoría. Si una mujer ha demostrado ser la más válida, siempre tendrá nuestro apoyo como referente.

¿Cree que debe haber cuotas femeninas en las empresas?

Creo que debe formar parte de la empresa el personal más preparado, ya sea hombre o mujer. Al final lo que buscamos son compañeros que nos ayuden a solucionar los problemas diarios con agudeza, sin importar el género.

¿En qué cree que se tiene que trabajar aún para conseguir la igualdad en el ámbito laboral?

En el caso de la Guardia Civil no creo que haya que trabajar en algo en concreto, ya que tenemos todas las facilidades para llegar donde queramos dentro de la empresa.

¿Cómo ve la situación en Ibiza? ¿Hay más machismo que en otras zonas de Balears o del país?

Yo sólo conozco las islas de Ibiza y Formentera por mi destino, pero no he observado este tipo de comportamiento en ninguna de las dos.

¿Las mujeres de Ibiza tienen recursos y herramientas para luchar contra el machismo?

Por supuesto, y, específicamente, a nivel profesional tenemos vías de comunicación directas con la superioridad en el caso de que sucediera un episodio de machismo. El régimen disciplinario condena este tipo de comportamientos que se tratan con contundencia.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comisión de delitos de violencia de género y agresiones sexuales?

Se está observando en las nuevas generaciones un crecimiento en la comisión de este tipo de delitos a través de medios telemáticos, ya que un simple teléfono móvil es el causante de muchas discusiones de pareja, desencadenando conductas de control y de maltrato tanto psicológico como físico en la pareja. Al final acaba convirtiéndose en un escaparate donde acabamos mostrando nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro día a día y eso nunca puede traer nada bueno.

Desde la Guardia Civil, ¿trabajan en la prevención de estos delitos?

Trabajamos día a día, aprendiendo también a manejar estas situaciones. Empezamos con la prevención en los colegios, impartiendo charlas a los más pequeños haciéndoles ver que las redes sociales no son para nada un juego de niños.