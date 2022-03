Marta Aledo en Ibiza: «La experiencia de ‘Vis a vis’ me ha hecho crecer como persona»

El pasado noviembre la actriz, directora y guionista Marta Aledo estuvo en Ibiza para rodar ‘Ellas’ con Ana Vide y Bárbara Hermosilla y comprobó que, como sostiene esta última, «la isla es un plató perfecto para hacer cine». Ahora ha vuelto para presentar el resultado de este trabajo. La cita, enmarcada dentro de los actos programados por el Ayuntamiento de Santa Eulària para celebrar el Día de la Mujer, será hoy a las 19 horas en el Teatro España. Un día antes la popular ‘Tere’ de ‘Vis a vis’ habla con Diario de Ibiza, justo antes de empezar la segunda y última jornada del curso de interpretación que imparte en la Escuela de Cine de Ibiza (ECI).

¿Qué supone ‘Ellas’ en su carrera?

Ha supuesto un cambio porque yo en mis cortos casi siempre he trabajado con el mismo equipo técnico y los mismos colaboradores y ésta es la primera vez que me llega algo de fuera. Fueron Ana y Bárbara las que me llamaron y me dijeron que querían contar una historia en ese momento en que estaban embarazadas. Ha sido un proceso distinto al habitual, que me ha resultado muy interesante y del que he aprendido mucho.

¿Qué fue lo que la convenció para meterse en este proyecto?

Ellas. Tenían una energía tan estupenda y tanta determinación para sacar el proyecto adelante que me contagiaron su alegría e ilusión. Sentí que, más allá del resultado, el proceso iba a ser hermoso y no me lo quise perder.

Cuando presentaron en noviembre el corto comentó que con él le gustaría romper muchos mitos respecto a las mujeres embarazadas en lo que se refiere al ámbito laboral...

No siento que con este corto vaya a romper mitos, para nada, es una cosa más humilde. No queremos que este trabajo sea proclama de nada, simplemente nosotras, desde nuestro pequeño universo, queríamos mostrar una realidad que nos preocupa como es la discriminación de las embarazadas a la hora de trabajar. Esta historia ya se ha contado antes, simplemente lo que hacemos es narrarla desde nuestro punto de vista con unos personajes que sentíamos que necesitaban una visibilización. El corto en realidad va de una relación entre dos amigas, el tema del mobbing maternal está como telón de fondo.

¿Para crear esta historia se ha basado en hechos que usted misma o las protagonistas han vivido estando embarazadas?

La historia vino de las tres porque desde un primer momento queríamos contar algo muy honesto, y yo, que no las conocía, no quería escribir algo ajeno a ellas. Así que nos reunimos mucho para hablar de cosas que nos preocupaban, nos gustaban, nos motivaban o que nos asustaban y de esas charlas salió el tema del mobbing laboral porque ellas estando embarazadas habían visto o vivido situaciones un poco desagradables. A raíz de ahí decidimos investigar sobre este tema. Empezamos a a tirar de la manta y vimos que había mucha gente en situaciones de este tipo. Por ejemplo, supe de dos amigas que estaban sufriendo mobbing laboral después de haber dado a luz y de otra que tenía multitud de dificultades para cobrar su prestación al ser artista y no tener los días de alta suficiente. Tras esa investigación empecé a hacer el guion, pero el germen de la historia es de las tres.

¿Qué recorrido va a hacer ‘Ellas’ tras su presentación en Ibiza?

Tenemos una distribuidora que se encargará de mover el corto. Nuestro trabajo ya está hecho, ahora hay que confiar que se seleccione en festivales y que se vea. De hecho se ha seleccionado ya en el festival de cine de Medina del Campo y estamos emocionadas. Es muy importante para mí estrenar este trabajo allí porque es un festival al que llevo yendo toda mi vida y en el que han estado creo que todos mis cortos.

¿Ha compaginado desde siempre su carrera de actriz con la de directora y guionista?

Empecé en el mismo año interpretación y comunicación audiovisual, pero, al final, en el segundo curso lo dejé y me centré en formarme como actriz. Iban las dos cosas de la mano, pero cuando me metí en interpretación me di cuenta de que era lo que quería hacer en ese momento y dejé lo otro un poco apartado. Lo que pasa es que, en paralelo, también empecé a hacer cortos y esa fue la manera de poder contar mis historias. Ahora mismo estoy metiendo más energía en mi faceta como directora y guionista porque como actriz tengo menos trabajo, pero a mí interpretar me produce mucha alegría. Hacer teatro es de las cosas que más me gustan en la vida. Así que, si es posible, quiero seguir compaginándolo todo.

Supongo que se ha querido asegurar un futuro porque es complicado, excepto para unos pocos, vivir de la interpretación...

Sí. Hay mucho trabajo en audiovisual, pero hay más para técnicos que para intérpretes porque somos muchos actores para las oportunidades laborales que hay. Creo que el paro en el sector de la interpretación es del 90%. Muy poca gente vive de su trabajo como actor, por eso nos diversificamos.

Se ha hecho popular con su papel de Teresa en ‘Vis a vis’, después de más de 20 años dedicados a la interpretación. ¿Qué ha aprendido en este largo camino?

He aprendido que esta profesión es una carrera de fondo, en la que hay que ir día a día marcándose objetivos, aceptando lo que hay, aprendiendo, escuchando y tratando de ser cada vez mejor . Si luego puedes vivir de ello, fenomenal, pero sé que es difícil.

¿‘Vis a vis’ le ha cambiado de alguna manera la vida?

No supuso un cambio exterior, pero sí interior. A raíz de la serie no me ha salido más trabajo ni estoy en otro estatus, eso no me ha ocurrido, lo que pasa es que la experiencia fue tan potente a nivel humano que me ha hecho crecer como intérprete y como persona, al igual que otros trabajos que he hecho como actriz. El proceso fue tan bestia y hermoso y el equipo tan espectacular que en ese sentido sí me ha cambiado la vida. He conocido gente que ahora son grandes amigos y colaboradores y he aprendido mucho. Fue una experiencia muy potente a nivel de personaje que me cambió interiormente. Di luz a una persona muy especial, que se ha quedado conmigo, y en ese sentido el proceso sí que ha sido muy catártico.

Ha tenido la oportunidad de trabajar en ‘Los abrazos rotos’ y ‘Los amantes pasajeros’. ¿Cómo es Almodóvar en las distancias cortas?

Sí, bueno, lo que hice allí fue muy poquito, pero me siento afortunada de poder haber visto rodar a un grande. Es divertido, muy inteligente y cercano. Su equipo le quiere y le respeta mucho.