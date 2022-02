Armengol postula a ‘Agustinet’ como candidato al Consell de Ibiza

A pesar de que el propio interesado manifestaba que aún es demasiado pronto para oficializar su candidatura al Consell, el Quinto Congreso de la Federación Socialista de Ibiza ha dejado claro que Josep Marí Ribas, Agustinet, será su cabeza de lista. El cónclave, en el que se ha elegido a la nueva ejecutiva del partido en la isla, concluyó ayer en la sede de la Universitat de les Illes Balears fijándose como objetivo el gobierno del Consell y aprovechando la crisis nacional del PP para minusvalorar a sus principales rivales políticos.

Tanto la presidenta del Govern y del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB), Francina Armengol, como el portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, aseguraron implícitamente quién será su candidato para el Consell de Ibiza. «Le llamaremos presidente [a Marí Ribas] porque todos sabemos quién lo va a ser», proclamó la presidenta del PSIB.

Además, Sicilia señaló que las políticas «que mejoran la vida de la gente» son las que llevan a cabo «Rafa [Ruiz] en el Ayuntamiento de Ibiza, Francina [Armengol] en el Govern balear y, dentro de muy poquito, Agustinet en el Consell de Ibiza».

Por su parte, el protagonista de la jornada, preguntado antes de pronunciar su discurso de cierre del congreso, se mostró cauto al respecto, recalcando que estaba «a disposición del partido y de la militancia», pero respondió con un firme «sí» al preguntarle si le gustaría ser el candidato. «Pero aún falta mucho tiempo y no es ahora cuestión de anunciarlo, toca seguir haciendo trabajo para la sociedad y en estos momentos tengo cargos de responsabilidad muy importantes en el Govern balear y en la FSE», indicó.

Nueva directiva

La nueva ejecutiva del FSE; encabezada por Marí Ribas como secretario general, fue respaldada por los votos de 57 delegados del partido, mientras que otros seis votaron en blanco. Esta candidatura, la única que se presentó, se completa con Joan Marí, Marge, con el cargo honorífico de presidente, Irantzu Fernández como secretaria de Organización, Pilar Costa como portavoz, Milena Herrera al frente de la secretaría de Política Institucional, Elena López de la de Territorio y Medio Ambiente, Víctor Torres en Turismo y Modelo Económico, Vicent Roselló en Educación, Cultura y Patrimonio, Vicent Torres, Benet, en Bienestar Social, José Antonio Domínguez en Formación, Estudios y Programas, Beatriz Fernández en Participación Ciudadana, Carmen Roig en Movilidad y Energía y Aída Alcaraz en Igualdad y Movimientos Sociales. Por último, la lista se completa con cuatro vocales, Azahara Peña, José Torres, Peret, y los alcaldes de Ibiza, Rafa Ruiz, y de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero.

El congreso también votó, con 62 votos a favor y uno en blanco, a la representación ibicenca en el Consell Polític del partido a nivel balear, formada por Elena López, Antonio Lorenzo Bustamante, Irantzu Fernández y Ángel Luis Guerrero.

Tras la presentación de la nueva ejecutiva, Marí Ribas hizo un llamamiento a la «movilización progresista para recuperar el Consell en 2023». También se comprometió a impulsar «un modelo turístico sostenible, de reducción de plazas y mejoras laborales», en una de sus diferentes loas a la nueva Ley de Turismo de Balears. En este sentido, también instó al Consell a plasmar «qué modelo turístico quiere», elaborando el Plan de Intervención Turística, «en vez de quejarse solamente».

Proteccionismo

En su repaso a la historia reciente del partido, «que nunca ha cambiado de nombre, no como otros», destacó el nuevo Hospital Can Misses, el parque de servicios de sa Coma o iniciativas proteccionistas para proteger ses Salines y Cala d’Hort. También mencionó la reforma del Pla Territorial Insular (PTI), durante el último mandato progresista en el Consell, «para proteger el suelo rústico», una medida que «el PP decía que era una barbaridad y que derogarían cuando gobernaban». «De momento, aún no han cambiado nada», recordó.

Pese a decir que no le gustaba «hacer muchas críticas a los demás», no faltaron varias puyas a los populares por su crisis interna. Así, dirigiéndose al dirigente nacional Felipe Sicilia, bromeó sobre su presencia en el congreso, haciendo un guiño a la exalcaldesa madrileña Ana Botella. «No sabía si ibas a poder llegar o estarías tomando una cup de café con leche en la Plaza Mayor viendo como se lanzan puñaladas desde la Plaza del Sol». También aprovechó la presencia de Sicilia para pedirle su ayuda en las obras del Parador Nacional den Dalt Vila, «para ver si se puede terminar».

El discurso del secretario general del FSE tuvo un recuerdo especial para históricos dirigentes socialistas ibicencos ya desaparecidos, como Enrique Mayans, Francisco Bonet Redolat o Vicent Tur. La clausura del Congreso también dedicó un vídeo en homenaje a los militantes fallecidos el año pasado, como el propio Vicent Tur, Antonio Fuentes, Vicent Ribas, Prim, Joan Costa Ferrer, Catalina Boned y Ángel de Castro.