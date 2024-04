Llorenç Córdoba se queda solo: el pleno insta a la Junta de Gobierno a que acepte la valoración de la mesa técnica de los quioscos de playa

El pleno extraordinario del Consell de Formentera ha aprobado con 15 votos a favor (no pudo asistir el conseller de Sa Unió Javier Serra), es decir, de todos los grupos políticos menos del presidente Llorenç Córdoba, llevar a la Junta de Gobierno, como órgano de contratación, la propuesta realizada por la mesa técnica de seguir el procedimiento abierto con el concurso público para la adjudicación de los ocho quioscos de playa. Córdoba ha emitido el único voto en contra de la propuesta del pleno.

La propuesta de la mesa ya fue elevada a la Junta de Gobierno el pasado 8 de abril, pero el presidente aún no la ha incluido en ninguna de las sesiones de la junta celebradas desde entonces.

La sesión plenaria se ha desarrollado en un ambiente tenso, con cruces de acusaciones y reproches entre Sa Unió y el presidente y de este con los partidos de la oposición. Tanto es así que todas las formaciones representadas en el pleno han coincidido en pedir la dimisión de Córdoba.

El presidente ha seguido firme en su postura de declarar el concurso desierto, preparar un nuevo pliego de condiciones para convocar otro y, mientras tanto, otorgar una autorización temporal para este verano a los anteriores titulares de los quioscos como prórroga de la del año pasado.

El pleno ha estado muy concurrido, ya que han asistido los nuevos licitadores mejor valorados y los anteriores, más numerosos, así como algunos de sus trabajadores y amigos.

Los argumentos de Córdoba se han basado en los dos informes jurídicos en los que se apoya para defender su postura: el del catedrático, Felip Bauzá y el de una letrada de la casa, del área de Recursos Humanos, María Teresa Ferrer. Este último propone dejar desierto el concurso sobre la base de que ninguna de las ofertas mejor valoradas por la mesa cumple con la normativa laboral. Una cuestión que según Sa Unió se debe abordar en la fase de ejecución del concurso, y no en la de adjudicación.

Córdoba vota en contra de la propuesta de Sa Unió / C.C.

Córdoba se ha pronunciado sobre el pleno: "Convocar un pleno extraordinario para hacer lo que se ha hecho hoy aquí es realmente vergonzoso". A su juicio, "una vez más se han utilizado los recursos del Consell, se ha retorcido el reglamento, se ha presionado al presidente con una cosa que simplemente tiene que ir a la Junta de Gobierno y seguir el procedimiento". Ha añadido que "se han hecho acusaciones muy graves" a lo largo de la sesión y cuando he querido rebatir "las mentiras y acusaciones personales contra mi persona, la vicepresidenta, que es de Sa Unió, no me ha dado la palabra. Nos estamos acostumbrados en esta legislatura a ser pioneros en cosas que nunca habían pasado", lamentó.

El presidente entiende que lo aprobado en el pleno es “ir en contra de los informes jurídicos de la casa y de un informe externo". "Esto no quiere decir", añade, "que la mesa no haya hecho su trabajo; la mesa ha hecho su trabajo, antes no lo habían hecho, y desde el anterior lunes [8 de abril] sí que habríamos podido tomar una decisión en la junta. Lo que ocurre es que esos informes jurídicos contradicen que se pueda adjudicar" el concurso.

"Que la Guardia Civil tenga que venir a buscar al presidente del Consell"

Córdoba ha insistido en que los argumentos jurídicos, "nos dicen que no lo podemos adjudicar a los más puntuados por la mesa, y eso no quiere decir que haya hecho mal el trabajo. La Junta de Gobierno debe justificar su decisión y el interés general”. Ha dicho que lo que no va a hacer es "cometer una prevaricación de libro ni que la Guardia Civil tenga que venir a buscar al presidente del Consell de Formentera porque haya hecho una cosa mal".

Numeroso público asistió a la sesión plenaria / C.C.

Los próximos pasos

Sobre las próximas decisiones que piensa tomar con el objetivo de desatacar el concurso, avanzó que en la Junta de Gobierno ordinaria de mañana (se celebra todos los viernes), "presentaré otra vez lo que tenía que presentar este miércoles y si votan en contra, lo que quedará reflejado en el acta es la postura de cada un". "Llevaré la misma propuesta porque sería absurdo llevar otra". Al ser preguntado si no piensa llevar a la junta el acuerdo adoptado hoy por el pleno, ha contestado: "La del pleno la tengo que estudiar, la propuesta de la mesa de contratación es adjudicar a las empresas mejor valoradas, pero si los servicios jurídicos me dicen que no puedo adjudicar a estas empresas, ¿yo que hago? Así como está escrita ahora la propuesta del pleno no la llevaré a la junta".

De todas formas, apunta que cuando la haya estudiado apunta la elevará a la junta, sin especificar cuando, "aunque yo ya he dicho en pleno que votaré en contra no porque tenga intereses, sino porque tengo una seguridad jurídica que no tienen el resto de los consellers, la decisión de la mesa es técnica aunque esté avalada por un jurista", señala.

Sa Unió

El conseller José Manuel Alcaraz considera que este pleno lo han tenido que forzar desde Sa Unió porque "el presidente actúa como si esto fuese un órgano unipersonal, cuando la junta de gobierno está formada por varias personas, así como el plenario, y hoy se ha demostrado que tenemos un presidente que está solo".

El consellers de Sa Unió, José Manuel Alcaraz, durante su intervención / C.C.

Ha asegurado que la única forma de tener quioscos este verano es lo contrario de lo que propone el presidente: "Estamos a favor de que se apruebe la propuesta de la mesa de contratación y, por lo tanto, que tengamos quioscos este verano. [Córdoba] propone que se quede desierto por lo que no tendríamos quioscos este verano". Alcaraz ha recordado que "otorgar una autorización a los antiguos quiosqueros es imposible legalmente, ya que tenemos una concesión administrativa otorgada por el Ministerio y nos debemos adecuar a ella". "Hoy, además, todos los grupos de la oposición y Sa Unió le hemos pedido la dimisión porque esta situación no puede seguir, es una persona que va sola que quiere cambiar los criterios de la mesa de contratación que avala el secretario de la institución", advierte.

"Desde hace diez días el presidente tiene la propuesta de la mesa parada en un cajón y es inadmisible". "Lo que no puede ser es que una persona sola quiera gobernar un plenario de 16 consellers, eso no pasa en ninguna parte, este señor se tiene que apartar, que es lo que la gente pide. Seguiremos insistiendo".

El PSOE

El conseller del grupo socialista, Rafa Ramírez, también ha sido contundente en sus declaraciones: "Hemos visto hoy un capítulo más del esperpento del gobierno de ‘desaunió'". La propuesta de sa Unió, dice, "tiene que ver con restablecer la legalidad y evitar el secuestro que se está haciendo por parte del presidente de órganos colegiados de la casa".

El socialista pone como ejemplo lo que está ocurriendo con la mesa de contratación, "que ha ido haciendo un trabajo durante dos años y pico en el que han intervenido muchos juristas, técnicos del área de Medio Ambiento y de Contratación y la propia mesa, que tiene competencia, y no se permite que esto se lleve a la Junta de Gobierno, que tiene que contratar. Entre todos los grupos políticos hemos tenido que restablecer un principio de legalidad de esta casa y es triste que hayamos llegado a este momento".

"Hemos pedido la dimisión de Córdoba porque se está convirtiendo en un peligro público para los intereses de los ciudadanos". Para el portavoz del PSOE, las explicaciones que ha dado el presidente "son absolutamente irreales y jurídicamente no tienen peso, con un informe de una fundación externa que dice que necesitan informes de la casa y que los asuman los garantes de la legalidad, en este caso el secretario y el interventor. Córdoba, con ese informe quiere forzar y se sale del ámbito del procedimiento administrativo de la institución".

Ramírez también ha entrado en lo que considera el fondo del conflicto: "Está engañando a los concesionarios antiguos cuando dice que va a dar una autorización para este año y eso legalmente no es posible. Hay una concesión y si ahora se da una autorización habría que hacer un trámite larguísimo, y si se hace perderíamos la concesión, lo que sería un desastre. Lo que [Córdoba] está haciendo es engañar a todo el mundo y por eso hemos pedido su dimisión, no se puede gobernar engañando a todos los ciudadanos y a los afectados en el concurso", apunta el socialista.

La bancada de los consellers del PSOE y de GxF / C.C.

GxF

La portavoz de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, ha calificado por su parte el día de "gris". "Todos hemos podido ver la situación de degradación de esta institución, en la que el mismo equipo de gobierno ha hecho una propuesta contraria a la otra parte del equipo de gobierno que es el presidente". Ha considerado que el problema de los quioscos, "nace sobre la base de unas promesas electorales que se hicieron a lo largo de la campaña de mayo de 2023".

Para GxF, la propuesta de Sa Unió aprobada "es muy sencilla: llevar a la Junta de Gobierno la propuesta de la mesa de contratación. Y la hemos apoyado porque consideramos que la mesa cuenta con los funcionarios más cualificados de la institución y sobre todo con el interventor y secretario, que deben garantizar la seguridad jurídica de la institución".

Ferrer espera que a pesar de la situación incómoda que vive el Consell, "la propuesta aprobada dé solución a una situación y a un tema que se alarga desde hace tiempo". La portavoz de GxF asegura que el bloqueo de la adjudicación provoca "consecuencias directas, que estamos casi en mayo y no tenemos quioscos, y luego para todas las personas adjudicatarias, tanto los antiguos como los que se han presentado nuevo, y para los trabajadores que se encuentran en una situación de limbo en la que no saben hacia dónde tirar".

La portavoz de esta formación recuerda que desde su partido, "hace tiempo que pedimos la dimisión [de Córdoba] y la de los cabezas de las formaciones del equipo de gobierno, pero hoy ha quedado constancia, y toda la ciudadanía lo ha podido ver, que tenemos un presidente que se niega a llevar las propuestas de los funcionarios a la Junta de Gobierno, porque no saldrá el resultado que él quiere y eso es secuestrar la autonomía y la eficiencia de la institución". "Hoy le hemos dicho al presidente que no estamos en una dictadura y que debe hacer su trabajo, que es presentar la propuesta aprobada por el pleno. Y ha demostrado una incapacidad absoluta para seguir siendo presidente del Consell".