Córdoba lleva a pleno la adjudicación de los quioscos de Formentera

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, convocará este jueves un pleno extraordinario en el que se abordará la adjudicación de los quioscos de playa. Otro de los puntos será el desbloqueo de la situación financiera de Ràdio Illa, la emisora pública, cuyos contenidos gestiona la Asociación Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF).

La oficina de prensa del presidente confirmó la convocatoria de la sesión extraordinaria asegurando que se trataría el punto de los quioscos. En cambio, el conseller de Cultura, Patrimonio e Interior, Óscar Portas, de Sa Unió, aseguró que también se aprobará el pago de parte de la acción concertada que el Consell tiene con ACAF y que suma 60.000 euros anuales. El retraso en el pago ha hecho que, en marzo, uno de los tres periodistas de Ràdio Illa no haya cobrado la nómina, y que en este mes de abril corra peligro la de los tres profesionales.

Los quioscos

Respecto a los quioscos, fueron los propios consellers de Sa Unió (PP-Compromís) los que pidieron, el pasado 4 de abril, la celebración de un pleno extraordinario para instar a la Junta de Gobierno, como órgano de contratación, a que adjudique los ocho quioscos de playa a las empresas mejor puntuadas por la mesa de contratación.

En la solicitud, Sa Unió propuso celebrar un pleno para instar al presidente del Consell y conseller de Litoral, Llorenç Córdoba, a trasladar a la siguiente Junta de Gobierno la propuesta de adjudicación por la que el Consell cede los derechos de explotación de ocho quioscos hasta 2027, en régimen de concesión, pero con dos años de retraso ya que la adjudicación estaba prevista en 2022.

El conseller de Sa Unió, Óscar Portas, avanzó: «Es un pleno para instar al presidente a llevar la propuesta de la mesa de contratación sobre los quioscos a la Junta de Gobierno, porque no lo hace y aprovechamos el pleno para introducir el convenio con ACAF».

El conseller aseguró que «la mesa ya tiene su propuesta»: «Y como ya preveíamos, el presidente no quiso llevarla a la Junta y podía haberlo hecho, por eso pedimos este pleno extraordinario, allí veremos qué dicen las formaciones políticas y escucharemos la intervención del presidente». También es posible que este miércoles se celebre una Junta de Gobierno, porque el pasado domingo por la noche Córdoba les envió un mensaje diciendo que había Junta: «Veremos, veremos, este señor siempre nos sorprende».

Portas opinó que el presidente del Consell «ha descargado toda su ira contra la mesa de contratación, pero es muy valiente escupir a la cara de quién no te puede contestar», dijo irónicamente en relación a su último comunicado de este domingo. «Nosotros sí podemos contestarle pero la mesa de contratación [técnicos] no le puede decir si tiene o no razón», puntualizó.

Las posturas

Todos los grupos políticos presentes en el pleno: Sa Unió, GxF y PSOE se han mostrado partidarios de seguir los criterios de la mesa de contratación, que ha estado evaluando todos los lotes del concurso de servicios de playas de Formentera, incluidas hamacas, sombrillas, escuelas de vela y los quioscos.

En el caso de los ocho chiringuitos de playa ya ha recibido la documentación de los licitadores y colgado en la plataforma de contratación pública del Estado su última propuesta con las empresas mejor valoradas. Pero quien tiene que adjudicar es la Junta de Gobierno, tras analizar la propuesta de la mesa, compuesta por técnicos.

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, es partidario de dejar desierto el concurso, convocar uno nuevo y, mientras, prorrogar la autorización a los antiguos titulares. Se basa en un informe que recomienda el desistimiento, a cambio de pagar indemnizaciones a los licitadores, y en otro de una letrada de la casa de Recursos Humanos que recomienda que se declare el concurso desierto por no contar en sus proyectos con el suficiente personal para cubrir las horas de apertura.

