Sa Unió sospecha que Córdoba «prevarica» en el concurso de quioscos

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, considera que la mesa de contratación del concurso de servicios de playa entre 2022 y 2027 (compuesta por funcionarios), «no ha hecho el trabajo que tenía que hacer».

Estas declaraciones fueron realizadas tras la reunión de la Junta de Gobierno de ayer en la que se aprobaron cuestiones de trámite, pero no se abordó la adjudicación del concurso de quioscos. Tampoco fue aprobada el acta de la sesión extraordinaria de la junta del pasado 25 de marzo, ya que el presidente la dejó «pendiente», a pesar de que ya estaba redactada por el secretario, habilitado nacional, de la institución insular y en la que se reflejan las discrepancias entre el presidente, el resto de los miembros de la junta (consellers de Sa Unió) y el secretario.

La decisión de no aprobar el acta de la sesión anterior provocó que los consellers de Sa Unió estén sospechando que el presidente «puede estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación». Tal es la situación que los consellers de esta coalición, formada por PP y Compromís, están consultando con letrados para presentar una querella contra el presidente, al que expulsaron de la formación en enero de este año, por posible prevaricación. Sus argumentos se basan en que «dicta resoluciones sabiendo que son injustas o no se ajustan a la legislación».

El portavoz de Sa Unió, Óscar Portas, aseguró: «No ha traído el acta del pasado 25 de marzo, he preguntado por qué, el secretario ha dicho que está lista hace tiempo y el presidente ha contestado que quedaba pendiente, porque no le gusta lo que está reflejado en ese acta, se ve que la trasparencia no es lo suyo». El conseller de Sa Unió asegura que en ese acta «se reflejan los golpes en la mesa que dio el presidente en la sesión del 25 de marzo, ante el secretario, y es cuando habla de que los técnicos no hacen lo que él pide, que le bloquean el área, por lo que no hemos podido aprobar ese acta ya que no la ha traído. En cambio, sí que estaba la aprobación del acta del 5 de abril y otra anterior, pero esta la ha dejado allí, sin tratar, esto es increíble, parece que se cachondea de nosotros».

Córdoba lanzó esas críticas a la mesa en base a una denuncia reciente, realizada por un particular, en contra de la adjudicación de una escuela de vela que había quedado desierta en ses Illetes y que ya ha sido adjudicada. Para el presidente ese ejemplo «demuestra que la mesa de contratación realmente no ha hecho el trabajo que tenía que hacer y nos estaban indicando [los técnicos] que adjudiquemos a los mejor valorados pero acaban de reconocer que hasta el lunes no lo podían hacer», aseguró.

Presiones

El argumentario del presidente pasa ahora, según sus palabras, por «evitar la inseguridad jurídica, cuando nos presionan desde partidos políticos, medios de comunicación, incluso personas de dentro de la casa y desde la asociación de los nuevos [las empresas mejor valoradas] amenazando en el nombre de un señor que se llama Cisneros».

Córdoba insistió en negar la mayor: «Nadie nos ha propuesto ni calificado las ofertas», cuando la mesa lo lleva haciendo desde hace meses, tal y como se puede comprobar en el portal de contratos públicos del Estado. «No podemos adjudicar sin comprobar», insistió. Recordó que el pasado lunes «vimos que hay uno [un licitador] que no cumplía», por no presentar la documentación requerida en tiempo y forma.

Pero el presidente, que habla en plural, a pesar de estar solo, al no contar con el apoyo de ninguno de los partidos políticos locales ni siquiera con el que encabezó la candidatura y le permitió ser presidente, Sa Unió, sigue convencido de que la mejor solución es declarar el concurso desierto: «La letrada está aportando jurisprudencia y se volverá a presentar [a la Junta de Gobierno] con la misma propuesta e informe complementado, que es declarar el concurso desierto», avanzó.

El presidente aseguró que «estamos trabajando para que haya quioscos este verano, no es una excusa pero el pasado año se acordó el montaje el 2 de junio». «Yo tengo la responsabilidad de que el servicio se dé y estamos trabajando en dar autorizaciones [temporales], en la realidad actual los que tienen el quiosco físicamente para montar son los anteriores adjudicatarios tal y como se hizo el pasado año», concluyó Córdoba.

Los hoteleros de Formentera, «preocupados» por la imagen

La principal preocupación del sector es la de la falta de personal por la carestía de la vivienda. El presidente de la Asociación hotelera de Formentera, Juanma Costa, señaló ayer que la adjudicación de los quioscos de playa es un tema que «nos preocupa», entre otros muchos, de cara a esta temporada turística.

«Seguimos criticando que no se tomen decisiones al respecto, lo que pedimos es que haya servicio, cómo lo hagan o lo dejen de hacer no es nuestro problema».

Respecto a que la falta de quioscos de playa pueda influir en la llegada de más o menos turistas este verano, Costa fue tajante: «No, nadie va a dejar de venir a Formentera porque no haya quioscos de playa pero los que vengan echarán a faltar un servicio, lo ideal es que estuvieran estos quioscos».

El portavoz de la patronal señaló que también les preocupa «la imagen que damos, una vez más por la falta de quioscos» de playa. «Es necesario agilizarlo, tienen que llegar a un consenso, a un acuerdo entre los políticos para que haya un servicio», reclamó.

Juanma Costa manifestó que más allá del tema de los quioscos lo que realmente les preocupa, por orden de prioridad, es «la falta de personal asociado con la falta de vivienda». Para Costa este es «el principal problema» al que se enfrenta el sector y que se arrastra desde hace varios años.

En cuanto al nivel de ventas de plazas en los hoteles de Formentera en estas fechas aseguró que «las ventas van bien, el nivel de reservas también y, si no ocurre nada especial, puede ser una temporada buena y correcta». En ese sentido aseguró que el sector está tranquilo.

Recordó que «en la última semana de abril abrirán la mayoría» de los establecimientos y «el 5 de mayo también muchos otros y entonces estarán abiertos el 90 por ciento» de los establecimientos hoteleros. Indicó que, como se ha adelantado la Semana Santa, la apertura de hoteles ha sido mínima en esa época, pero «se ha abierto la restauración, cosa que se agradece, aunque hasta finales de abril no comienza la temporada».

