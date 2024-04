Llorenç Córdoba sobre los quioscos de Formentera: "Quien puede incurrir en prevaricación es Sa Unió"

Fiel a su tradición de enviar a los medios de comunicación largos comunicados con sus reflexiones los domingos, el presidente no adscrito del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha hecho pública hoy una nota en la asegura que los consellers de Sa Unió (PP y Compromís) podrían "incurrir presuntamente en prevaricación" si votan a favor de adjudicar los lotes de quioscos de playa a los nuevos concesionarios. Córdoba responde así a sus exsocios, que este viernes, tras una reunión de la Junta de Gobierno en la que no se abordó el tema de las concesiones, aseguraban que Córdoba podría estar "prevaricando".

En el comunicado de este domingo, Córdoba insiste en la postura que ha defendido en las últimas semanas, de que cuenta con dos informes, uno interno de los servicios jurídicos del Consell y otro externo, que "desaconsejan adjudicar a la propuesta presentada por la mesa. Hay que dejar claro que la mesa emite una valoración técnica, no jurídica. No hay conflicto de interpretaciones. No hay ningún informe jurídico interno ni externo que apoye la decisión de adjudicar a los mejor puntuados", insiste Córdoba.

El presidente señala que no se podrían haber adjudicado los lotes de quioscos antes del lunes "al no contar con una propuesta de la mesa de contratación": "Si el presidente hubiera decidido adjudicar previamente los lotes mejor valorados lo habría hecho sin ninguna propuesta firme de la Mesa de Contratación, lo que hubiera sido un problema porque, posteriormente, se ha demostrado que al menos uno de ellos no cumplía con los requisitos y hay como mínimo tres más que presuntamente tampoco cumplen con lo requerido por los pliegos de condiciones", asegura Córdoba en su nota.

Córdoba insiste también en que no cederá a las presiones que dice que recibe de "los diferentes grupos políticos, determinados medios de comunicación y personas de dentro de la casa para adjudicar e incluso cuando la asociación de nuevos adjudicatarios nos amenazó con medidas penales, hubiéramos incurrido en una irregularidad, porque la mesa de contratación no nos había hecho una propuesta".

Por ello y aludiendo al interés general, afirma que hay que aceptar los "informes jurídicos que recomiendan no adjudicar": "El más importante recomienda que el concurso quede desierto y que se convoque otro de urgencia", vuelve a señalar como ya hizo a lo largo de esta semana.

"En el caso de que no se consiguiera aprobar la propuesta del presidente y conseller de Litoral por el voto contrario de los consellers de Sa Unió, la situación quedaría bloqueada, teniendo que prolongar las autorizaciones temporales a los quioscos que han venido dando el servicio estos últimos años a la espera de un nuevo concurso", insiste también