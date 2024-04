Córdoba no tiene fecha para convocar la Junta de s’Estany des Peix que gestiona los fondeos

El presidente del Consell de Formentera, LLorenç Córdoba, avanzó ayer que está trabajando en una nueva composición de la junta especial de s’Estany des Peix y que está «a punto» de completar la misma con nuevos miembros, según indicó en un breve comunicado. Esta junta especial estaba presidida, hasta que fue destituido, por el exvicepresidente tercero y conseller de Promoción Económica, José Manuel Alcaraz, y compuesto por tres consellers más de Sa Unió.

El motivo de su creación es la gestión del fondeo regulado en este enclave natural así como la toma de decisiones. Este organismo especial se tuvo que constituir, de forma paralela a la Junta de Gobierno, debido a que el resto de consellers presentaban incompatibilidades al tener familiares directos con embarcaciones que aspiraban a un amarre o punto de fondeo.

El presidente reconoció que no tiene fecha para su constitución a pesar de la inminente llegada de la temporada y, con ella, el aumento de la actividad náutica de recreo y de charter náutico. Estos últimos no pueden desarrollar su actividad en este enclave, aunque sí fondear al ancla, según el presidente.

Barcos en fondeos de bajo impacto en s’Estany des Peix. | C.C. / Carmelo Convalia. Formentera

La culpa es de Alcaraz

El presidente no dudó en criticar a su excompañero de Sa Unió, al que despojó de sus cargos en el gobierno insular, y al que culpa ahora del retraso en la gestión de los 285 fondeos existentes para pequeñas embarcaciones: «Ha estado cinco meses constituida esta junta y solo se ha reunido una vez, por lo que habrá que sacar todo el trabajo que no ha hecho durante los cinco meses que estaba bajo la presidencia de Alcaraz».

Estas declaraciones contrastan con lo que recoge el acta de la Junta de Gobierno del pasado 15 de marzo, cuando el conseller de Sa Unió y vicepresidente segundo, Javier Serra (presidente de Compromís), en referencia a los últimos temporales, se interesó primero sobre «los incidentes que ha habido con las embarcaciones que se han ido a tierra, (...) y cómo se solucionará todo esto y si el presidente piensa pedir responsabilidades a quien corresponda por los problemas que ha habido con el sistema de fondeo y dar seguridad a los usuarios».

A juicio de este conseller «es obligado derivar la responsabilidad a quien corresponda», para insistir en que «son cosas que han pasado y no se pueden permitir».

Más adelante, Javier Serra insiste en «cómo quedará la composición de la Junta de Gobierno especial, una vez cesado el presidente, el señor Alcaraz Escandell» y considera que la citada junta «ha quedado bloqueada» para luego preguntar al secretario del Consell de Formentera «que confirme en qué situación» ha quedado la misma. Es cuando vuelve a interpelar al presidente para saber «cómo y cuándo se resolverá todo el expediente de regulación de s’Estany des Peix, en particular con respecto a la Junta de Gobierno especial y con el asunto de los precios públicos, porque ahora todo está bloqueado», insiste Serra que quiere saber: «¿Cuándo se exigirán los precios públicos aprobados?».

Junta especial «bloqueada»

El secretario de la institución responde, según consta en el acta, «que ha quedado bloqueada la Junta de Gobierno especial de s’Estany des Peix, la que tenía que resolver las alegaciones y los recursos formulados, por la composición: los otros consellers no pueden formar parte, por ser incompatibles, y no llegan al mínimo de tres personas». Añade el secretario, que ha encontrado «una solución con la aprobación del Reglamento de s’Estany des Peix de manera definitiva, o antes, con una modificación ad hoc, como actuación intermedia, para el avance y la resolución final del expediente, con la previsión de que la resolución corresponda a un órgano unipersonal, no incurso en ninguna causa de incompatibilidad, como se permite a los demás consells insulares y, sobre todo, a la Administración autonómica».

El interventor del Consell interviene para señalar que «se debería terminar la adjudicación definitiva de los amarres, para comenzar la aplicación de los precios públicos, y que eso es lo que corresponde; porque no se trata de un régimen aprobado definitivamente, sino que todo es provisional». Advierte: «También tenemos el tema de que los recursos no se han resuelto». «Todo está pendiente, pero ya se están generando gastos presupuestarios de personal y mantenimiento de este régimen de fondeos».

En cuanto a la aprobación definitiva del reglamento, el presidente del Consell de Formentera asegura que «es algo que se está haciendo de forma paralela al asunto de los quioscos y en cuanto esté todo el trabajo realizado se llevará a pleno para su aprobación». Sin embargo, en su breve contestación reconoce que «no hay una fecha aproximada».

