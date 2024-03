Córdoba: "el Consell no funciona como tendría que funcionar, pero no está paralizado”

La diputada socialista en el Parlament balear Pilar Costa se ha vuelto a interesar esta mañana en el pleno del Parlament sobre “el acuerdo económico” del Govern con el diputado y presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba. Costa le ha preguntado al vicepresidente del Govern balear, el también ibicenco Antoni Costa, sobre este extremo. La respuesta no ha variado respecto a la que ofreció la semana pasada para afirmar que “nunca" han pagado ni pagarán sobresueldos.

Incluso al final de las preguntas y por alusiones realizadas por Pilar Costa hacia Córdoba este ha pedido la palabra para afirmar: “Como diputado defenderé los intereses de Formentera, no está paralizada la administración”, en referencia al Consell de Formentera. Idea en la que ha abundado, tras acusarle Costa de presidir "un Consell paralizado", al reconocer: “El Consell no funciona como tendría que funcionar, pero no está parado”.

"No sé si me está diciendo que soy un corrupto"

Como Pilar Costa había aludido antes, en una intervención previa, a la desaparición de la Oficina Anticorrupción afirmando que seguramente este caso podría ser objeto de investigación, Córdoba, ha añadido: “No me gustaría entender que cuando usted dice que se quieren cargar la Oficina Anticorrupción, lo relacione con mi nombre, no sé si me está diciendo que soy un corrupto o alguna cosa así, estaría bien aclararlo”. Córdoba, sin embargo, se ha quedado con las ganas de conocer la respuesta, ya que en este punto el presidente del Parlament no ha permitido a Pilar Costa la aclaración ya que, por norma, las alusiones no se contestan.

La diputada ha arrancado su pregunta a Antoni Costa, recordando que la pasada semana “afirmó categóricamente que no había tenido contactos con el señor Córdoba ni reuniones, que no habían pagado ningún sobresueldo”. Ha añadido que no tendría por qué dudar de las palabras del vicepresidente “a no ser porque sus propios compañeros del Partido Popular [de Formentera] han revelado una reunión que ustedes mantuvieron a finales del pasado año”. En ese encuentro también habría participado la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, por eso la diputada socialista ha querido saber si el vicepresidente negaba esa reunión. "¿A qué acuerdos económicos llegaron?”, ha preguntado

El vicepresidente ha contestado: “Me puede preguntar cada semana lo mismo que yo le contestaré exactamente lo mismo. Este gobierno ni ha pagado ni pagará nunca ningún sobresueldo a nadie, no niego reuniones, lo que estoy diciendo y reitero es que ni “se ha pagado, ni se pagará nunca ningún sobresueldo”, ha insistido.

Acuerdo programático

En cambio, el vicepresidente ha indicado que “el Govern balear tiene un acuerdo con el diputado que representa a Formentera, el señor Córdoba, y es un acuerdo económico”. Aquí el vicepresidente ha dado un giro para referirse al acuerdo programático suscrito a principios de legislatura. Costa ha recordado que ese acuerdo “es transparente, es público, todo el mundo lo conoce y es el único acuerdo con los ciudadanos de Formentera y con su representante legítimo que es el señor Córdoba”.

Entonces, el vicepresidente ha empezado a enumerar los acuerdos: “Dar soluciones a los sobrecostes que implica la triple insularidad, ustedes no hicieron nada en ocho años y nosotros nos comprometemos a hacer cosas, ya las estamos haciendo”, punto este que no ha concretado. Costa ha seguido recordando las inversiones en materia del ciclo del agua, que ya se están realizando y un "plan de marketing que tenga en cuenta las singularidades del sector turístico, así como elaborar un plan de inversiones para las zonas turísticas y ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar un deslinde justo para Formentera”. Todo esto, ha manifestado, está en marcha. Y así, Costa ha ido enumerando todos los acuerdos suscritos, aunque en ningún momento se ha referido a que Córdoba había sido expulsado de la coalición formada por el PP y Compromís.

