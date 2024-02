La crisis de Sa Unió marca el pleno y escenifica la soledad de Córdoba

La crisis del equipo de gobierno de Sa Unió, que desembocó en la expulsión del presidente de la Corporación, Llorenç Córdoba, como miembro de la coalición formada por el PP y Compromís con la que ganó las elecciones, ha condicionado los primeros momentos del pleno celebrado esta mañana. El secretario de la institución ha dado cuenta del escrito de expulsión firmado por los ocho consellers conservadores y que ha convertido al presidente en un conseller no adscrito.

Pero además, se ha visibilizado la crisis en la nueva ubicación en la sala de los consellers de Sa Unió, que ahora ocupan dos bancadas a la derecha de la mesa presidencial. En esta se sienta ahora el presidente Córdoba, que para no estar solo ha decidido cambiar de sitio al secretario y al interventor para que le flanquearan, tal y como él mismo aclaró.

Tras dar cuenta de su expulsión, el presidente del Consell ha aprovechado para hacer una puntualización: «Sobre la integridad moral de Sa Unió no hablaré, que es de lo que me acusan, pero puedo asegurar que en ningún momento he faltado a la integridad, a la moral o a la ética de este Consell». Córdoba se refería a las razones esgrimidas por sus ex compañeros de partido para justificar su expulsión.

También ha hablado el portavoz del PSOE, Rafa Ramírez, para «lamentar con tristeza profunda la situación que estamos viviendo, donde en vez de primar los intereses públicos estamos primando los intereses de partidos y espurios (...) y esto hace que esta institución, lejos de funcionar de una forma correcta y transmitir una imagen de unidad y seriedad, está transmitiendo un desastre jamás visto». El portavoz de los socialistas incluso se ha puesto al lado del presidente expulsado: «Compartir con el presidente que los motivos que se alegan para su expulsión no son entendibles y esto los ciudadanos no lo entienden». También ha criticado «la falta de transparencia» que ha rodeado toda la crisis de Sa Unió.

La portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, también se ha pronunciado: «La expulsión coloca a la institución en una posición de debilidad y también al presidente, que deja de tener el apoyo de su equipo de gobierno». Ha añadido que la situación ha empeorado «con la nueva colocación en el pleno para dejar solo al presidente al frente de la mesa», y ha coincidido con los socialistas «en la falta de transparencia hacia la ciudadanía y la oposición», que no han podido «conocer los motivos reales de esta expulsión».

La única tensión se ha producido en la sesión cuando el presidente se ha dirigido al presidente del PP, José Manuel Alcaraz, citándole como del grupo de Sa Unió. En la tercera ocasión que ha ocurrido, Alcaraz ha recordado al presidente: «Soy el vicepresidente tercero y conseller de Promoción Económica y hablamos no como Sa Unió sino como equipo de gobierno». Córdoba le ha replicado entonces: «Me gustaría que usted también se dirija a mí como presidente».

Las propuestas

Por otra parte, el pleno ha aprobado, con el voto a favor del equipo de gobierno (incluido el presidente), la abstención del grupo socialista y el voto en contra de GxF, la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de estacionamiento regulado de vehículos en las áreas y vías públicas de los núcleos urbanos, después de la desestimación de las alegaciones presentadas por el grupo de GxF y por un particular.

Entre los cambios que se llevarán a cabo destaca que las plazas de alta rotación, denominadas de ‘15 minutos’, pasan a ser de media hora, lo que se considera un tiempo razonable «porque ha quedado demostrado que 15 minutos son actualmente insuficientes», manifestó Castelló.

Otra de las modificaciones plantea «ampliar o uniformar el tiempo que los residentes disponen para estacionar en las plazas de zona azul a 72 horas». De esta forma se produciría un ahorro de 4.000 euros anuales para realizar las diferentes modificaciones de horarios para cada temporada, ya que solo debería hacerse una vez.

Cambian los períodos de ampliación del estacionamiento regulado en los diferentes núcleos urbanos de Formentera: todo el año en la Savina y del 1 de abril al 31 de octubre en el resto de núcleos urbanos. Se modifican los horarios de pago del estacionamiento regulado en temporada de invierno (01/11 al 30/04): de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados de 9 a 14 horas. En la temporada de verano (01/05 al 31/10), de lunes a sábado de 9 a las 14 horas y de las 16 a las 21 horas en los pueblos. Cada día de 9 a las 14 horas y de 16 a las 21 horas (la Savina y es Pujols).

SEPE

Por unanimidad, los consellers han acordado instar a la dirección general del Servicio de Empleo Estatal (SEPE) a tomar, de forma urgente, todas las medidas necesarias para que se preste un servicio presencial suficiente y adecuado durante todo el año. Según ha expuesto el conseller de Promoción Económica y Administración Insular, José Manuel Alcaraz, el SEPE debe prestar servicios similares a los ofrecidos en el resto de las islas, como la asistencia personalizada, gestión de demandas de los trabajadores relacionadas con prestaciones por desempleo, ERTO y tramitación de ayudas, entre otras, además de gestiones para empresas y servicios para las administraciones públicas.

Con el voto a favor del equipo de Gobierno, la abstención del grupo socialista y el voto en contra de GxF, también ha sido aprobada la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la retirada de vehículos u objetos pesados o voluminosos de la vía pública y custodia de los mismos.

«Hemos tenido que realizar esta modificación porque la ordenanza es de 2012 y está más que caducada», explicó el conseller insular de Seguridad Ciudadana, Óscar Portas.

Acuerdos por unanimidad

La unanimidad en varios acuerdos ha sido otra de las notas de este pleno del mes de enero. De esta manera ha sido aprobado el nombramiento de los miembros de la comisión ética y de buen gobierno, integrada por José Manuel Alcaraz (presidente), Neus Costa Mayans, Lidia Serrano y Javier González como vocales y Ángel Custodio Navarro, como secretario.

También ha sido ratificada la composición del Consell d’Entitats, presidido por Llorenç Córdoba y con la consellera de Participación Ciudadana, Eva Nieto, como vicepresidenta.

Los socialistas han logrado la unanimidad para que se convoque una junta de portavoces para discutir la creación de una mesa de trabajo sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos para 2025. En la misma línea, consiguieron la creación de una comisión liderada por los servicios jurídicos de la institución y que incluya a los partidos políticos para elaborar el nuevo Reglamento Orgánico del Consell.

El Consell elaborará un catálogo de árboles singulares. GxF logró la creación de una web pública con la información actualizada del transporte público.