Cristina Costa, además de ser la consellera insular de Bienestar Social, es también la responsable del pueblo de Sant Francesc Xavier, dentro de la distribución territorial realizada por el Consell entre sus consellers.

Aunque es natural de la Mola, lleva viviendo en Sant Francesc desde hace 23 años y de más joven se implicó activamente en la comisión de fiestas de sa Raval des Pa i Oli, de la que fue una de las fundadoras.

Señala que parte de su labor pasa por acompañar a los vecinos del pueblo, a pie de calle, para atender sus quejas que, en la mayoría de los casos, tienen que ver «con problemas en su día a día» a la hora de moverse por el pueblo. Señalan, entre otros temas, la falta de algún paso de peatones o las barreras arquitectónicas evidentes que siguen existiendo en algunas calles: «Hay situaciones realmente surrealistas que la gente te enseña y tiene razón», explicó.

También recuerda como se organizaban, en su juventud, las fiestas de Sant Francesc: «Estaba en la directiva de Sa Raval des Pa i Oli y, si nos fijamos, esto de las comisiones de fiestas va por ciclos. Ahora veo la nueva comisión y me recuerda esos años, éramos un grupo de amigos que es lo que veo ahora que está muy bien». Señala un detalle que le ha sorprendido «Desde hace 15 años no se colocaban banderolas por las calles y eso es un resurgir, me hace ilusión, además han hecho un buen cartel de fiestas».

Costa quiso «agradecer a la asociación y animo a que el resto de pueblo se decida a volver a montar las comisiones de fiestas. Enhorabuena a los organizadores».