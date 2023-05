Llorenç Córdoba presidente electo del Consell de Formentera «Hay que respetar lo que se hace bien, como la limitación de vehículos»

El futuro presidente del Consell de Formentera y diputado en el Parlament balear, Llorenç Córdoba, avanza en esta entrevista algunas claves sobre cuál será configuración del nuevo gobierno insular o cómo compaginará los dos cargos, ya que cada uno de ellos entraña una pesada carga de trabajo que espera paliar con el equipo de personas de la lista más votada y que ha logrado la mayoría absoluta, lo que le permitirá gobernar en solitario.

¿Se esperaba un resultado tan favorable a Sa Unió?

Ahora quedaría mal diciendo que sí, pero lo intentaré explicar. Los números nos daban muy justito la mayoría absoluta, pero daban. Además, el único objetivo que teníamos era sacar nueve en el Consell porque con ocho no hubiésemos podido gobernar y el diputado lo veíamos más difícil porque GxF-PSOE iban en coalición y era más complicado. Hemos logrado los objetivos marcados, estamos muy contentos y con mucha responsabilidad.

¿De dónde han salido los votos que no tuvieron hace cuatro años?

Es cierto que nos ha votado mucha gente que no nos votó en 2019. Por eso quiero decir que pasadas las elecciones, el gobierno del Consell es para todos igual, vamos a gobernar para todos los formenterenses sean del color que sean. Intentaremos demostrar a estos electores, que nos han prestado su voto, que esa decisión es positiva.

¿Qué lectura hace de los resultados del resto de partidos?

Sinceramente pensaba que GxF iba a bajar más, lo digo por lo que oía por la calle e incluso por las encuestas que manejábamos. Yo pensaba que GxF bajaría más y que el PSOE mantendría su electorado, pero ha sido al revés. También pensamos que Podemos podía sacar algún conseller, pero creo que los votantes han penalizado que no estuviese en el último debate de Ràdio Illa.

¿Va a asumir dos cargos importantes: la presidencia del Consell y el escaño como diputado en el Parlament, los va a compatibilizar?

Voy a asumir los dos cargos. La idea que tenemos es esa porque tenemos un buen equipo de personas detrás. Igual voy a ser un presidente que no tendrá muchas conselleries, pero el equipo estará ahí. La intención es asumir los dos cargos, además es lo que hemos defendido en la campaña electoral para tener una comunicación directa entre el Consell y el Parlament y que sea la misma persona puede ser una ventaja. También quiero dejar claro que si me equivoco y veo que no puedo asumir los dos cargos, por egoísmo no voy a seguir estando en los dos sitios y tendré que ceder e igual correrá alguien de la lista. Pero de momento no estamos en eso, la idea es que asuma los dos cargos. Insisto en que estaré en el grupo mixto del Parlament apoyando la candidatura de Marga Prohens.

¿Y está dispuesto a apoyar un gobierno del PP con Vox?

No me gustaría ni me apetece nada un gobierno con Vox, pero es verdad que eso no lo puedo decidir yo solo. Insisto en que apoyaré a Prohens pero como diputado por Formentera, porque creemos que es bueno para la isla, pero no como afiliados al PP. Y esto el propio presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, lo ha dejado bien claro. El PP balear podría intentar gobernar en minoría con el voto de Formentera, ya que son 25 del PP y el resto de la izquierda son 25 más y quedan los ocho de Vox y nosotros. Con el diputado de Formentera podríamos favorecer un gobierno en minoría del PP, en el que no estuviese Vox.

Vamos con el Consell. ¿Qué diseño tiene para su futuro gobierno?

Vamos a reorganizar las conselleries, por supuesto. Ahora mismo no puedo dar detalles, pero serán lo más lógicas posibles y vamos a mejorar la gestión dentro de lo posible y contar mucho con los trabajadores y con las decisiones de los técnicos de la casa. Somos nuevos, no nos engañemos, no tenemos la experiencia que tenía GxF, por ejemplo.

¿Los nueve consellers de Sa Unió van a ocupar responsabilidades de gobierno?

Sí, la idea es que sí, hemos sido muy abiertos en esto. Vamos a estudiar lo que hay y escuchar recomendaciones. Igual el día de mañana le tengo que reconocer que lo que le dije lo tengo que retirar porque me he equivocado. Pero en principio estarán todos.

¿Además de la presidencia usted va a asumir algún área de responsabilidad en el Consell?

No lo sé, está claro que si no hubiese sacado el diputado hubiese asumido más responsabilidades. No tenemos que olvidar que Sa Unió es una coalición y tenemos que respetar eso, tampoco sé aún quién cogerá la vicepresidencia ni cómo se distribuirán las conselleries, pero eso no dependerá del orden numérico que cada uno ocupa en la lista. Vamos a ser lo más eficientes posibles. Ahora tenemos hasta el día 17 de junio para hacer la investidura y esta tarde [por ayer] ya tenemos reuniones para empezar a trabajar sobre todo esto.

¿Qué primera decisión piensa tomar como presidente del Consell?

A esa pregunta no sé contestar porque hay muchas cosas por hacer y decir una que sea más espectacular para llamar la atención no va conmigo, igual es porque entra en mi perfil bajo como político. Lo que me gustaría es hablar con el resto de grupos políticos, GxF y PSOE, y tenderles la mano. Tienen una experiencia, tienen conocimiento de la administración. De hecho ya he hablado con los dos, las dos candidatas me llamaron para felicitarme, cosa que agradezco. Ya les ofrecí mi mano. Es posible que no estén de acuerdo con todo nuestro programa pero pienso que en lo que podamos acercarnos para hacer juntos lo tenemos que hacer juntos. No queremos entrar en el Consell como un elefante en una cacharrería, queremos hacer unos buenos cimientos y a partir de ahí empezaremos por lo más conveniente y positivo para Formentera, aunque no sea estético.

¿Una de sus propuestas es rebajar impuestos, lo van a hacer?

Sí, tenemos que mirarlo y hacer las cuentas. La presión fiscal es muy alta y si el Consell no consigue financiarse no podemos echar la culpa a la gente de una mala gestión. Queremos quitar presión a la gente más necesitada y que lo pasa peor. No vamos a eliminar impuestos pero sí a rebajar especialmente el IBI, la tasa del agua y la de basura. Tenemos que ver el gasto de la nueva contrata de residuos y no sé si seremos capaces de rebajarla.

¿Cómo afrontan esta temporada turística?

Hay que respetar lo que se está haciendo bien, como la limitación de vehículos, que seguirá siendo Formentera.eco. Luego habrá que revisar con todos los afectados y sectores implicados los criterios tal y como estaba previsto. Pero las cosas que funcionan, insisto, las reforzaremos.