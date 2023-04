La Junta de Gobierno del Consell de Formentera aprobó, el pasado 21 de abril, la lista provisional de asignación de los amarres ecológicos del proyecto de regulación y recuperación de s’Estany des Peix, una vez valoradas las alegaciones presentadas y la documentación requerida a los solicitantes .

La lista fue publicada ayer en el tablón de anuncios del Consell, así como en la sección de actas de Junta de Gobierno en la página web del Consell.

Las autorizaciones aprobadas son para 285 amarres (78 en pantalanes flotantes y 207 puntos de fondeo de bajo impacto), que es la cantidad autorizada del parque natural. Del total de solicitudes aprobadas, hay 137 con derecho preferente porque han demostrado haber fondeado en este enclave, situado en el Parque Natural de ses Salines, antes del 5 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del PORN.

En total se han presentado 428 solicitudes para acceder a los 285 amarres, cuatro de los cuales se reservan para el Govern balear. Además 63 solicitudes no fueron admitidas por no cumplir los requisitos, 26 de las cuales eran embarcaciones de la lista sexta, es decir que se dedican a usos comerciales, como chárter náuticos.

El conseller del Medio Ambiente, Antoni Tur, manifestó: «Estamos en la fase final de un proyecto pionero, complejo, y muy demandado por la sociedad formentereña, que nos permitirá recuperar este espacio protegido que se había degradado de forma exponencial por el gran número de embarcaciones fondeadas y de la práctica descontrolada de actividades irregulares y usos no permitidos que desde hace bastantes años se llevan a cabo».

En los próximos días se comunicará a los autorizados el número de boya o de pantalán que le corresponde, que se determina en función de los tipos de embarcación (eslora, manga, calado, etc.) y de los titulares de las embarcaciones teniendo en cuanta si son jubilados y personas con problemas de movilidad. El consell precisa que «las embarcaciones no autorizadas a utilizar los puntos de amarre no pueden fondear en s’Estany des Peix, dadas las razones de fondo medioambiental y de protección estricta del espacio y los valores naturales en juego». Cuando se comunique a los propietarios su número de amarre recibirán toda la información sobre las condiciones y el funcionamiento de las instalaciones.