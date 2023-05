La música fue ayer el hilo conductor del primer día de un fin de semana cargado de fiestas en Santa Eulària. A pesar del aplazamiento del concierto del grupo canario Efecto Pasillo, que estaba previsto anoche y no se pudo celebrar por la hospitalización de uno de los miembros de la banda, el buen ambiente reinó durante toda la jornada en el núcleo urbano de la localidad.

Desde el mediodía y durante toda la tarde, diferentes bandas fueron animando a los viandantes desde los escenarios situados en la Plaza España, el principal, y el de la calle Sant Jaume, en el marco del festival ‘I love you too maig’.

Louie Lion, Sandy Valey y Simple Rock fueron los encargados de marcar el ritmo desde la mañana hasta pasado el mediodía ante personas de todas las edades que paseaban por Santa Eulària, mientras las terrazas de los bares y restaurantes se iban abarrotando.

A partir de las cuatro de la tarde estaba previsto el inicio de las actuaciones en la calle Sant Jaume con Trumpet & Cello, Broken G y Vinnie Dollar. La música en vivo llenó el escenario, del que después debían tomar las riendas DJ José Díaz, DJ Torres y DJ Lázaro con diferentes estilos musicales que marcaron el ritmo de la fiesta durante la tarde.

‘I love you too maig’ continuó a partir de las ocho con Discover y David Oleart en la Plaza España, actuaciones que se alargaron para que la música no dejara de sonar a pesar de la cancelación del concierto de Efecto Pasillo. Una cancelación que, aclaró el Ayuntamiento, es un aplazamiento, ya que intentarán traer a la banda de pop canaria lo antes posible.

Al final de la noche estaba previsto un correpoble con DJ Coto y DJ Sendic, y el correfoc de Es Mals Esperits a medianoche para despedir la jornada de fiesta del sábado.

Caballos, flores y vehículos

Las calles de Santa Eulària fueron ayer un aperitivo de lo que sucederá hoy en el núcleo urbano. Por la tarde, se celebró un espectáculo de doma menorquina ante la mirada y el asombro de pequeños y mayores, que tienen hoy la oportunidad de presenciar otra exhibición a las dos de la tarde.

Por otro lado, se inauguraron la tradicional exposición de flores y plantas en el Teatro España, con ejemplares de diferentes especies que llenaron de colores y aromas el recinto. Otro de los clásicos de mayo fue la exposición de motos y coches clásicos y antiguos, con vehículos del siglo pasado que sorprendieron a los niños y jóvenes y trajeron recuerdos a los más mayores.

En el Passeig de s’Alamera, los aires de fiesta acompañaron también la inauguración de la Feria de Automoción y la de Maquinaria Agrícola, que continuarán hoy en la misma ubicación.