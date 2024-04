Nobu Hotel Ibiza Bay reabre sus puertas el 5 de abril

Nobu Hotel Ibiza Bay, el hotel que mejor refleja el espíritu y la esencia de la isla, dará la bienvenida a sus huéspedes el 5 de abril en una nueva temporada que combina el bienestar, el lujo relajado y la vibrante energía ibicenca. La esperada reapertura arranca con paquetes especiales para quienes disfruten de las fiestas de Opening, y continúa con retiros de bienestar o los animados eventos del Rooftop.

Con una ubicación inmejorable frente a la bahía de Talamanca (Carrer de Ses Feixes, 52), el Mediterráneo es visible prácticamente desde cada rincón del hotel. Además, se puede caminar hasta el puerto deportivo de Marina Botafoc, uno de los mejores puntos de la isla para partir en barco hacia Formentera y las calas más vírgenes, y se encuentra a solo cinco minutos del casco antiguo de Dalt Vila.

Lobby de Nobu Ibiza Bay. / Nobu Ibiza Bay

Empieza la temporada con mucho ritmo. Para los huéspedes que buscan diversión y relax durante los famosos opening ibicencos, el nuevo paquete 'Epic Beats and Special Treats' ofrece la combinación perfecta y con un toque zen. Incluye servicio de desayuno en la habitación y late check out (hasta las 13h); así como un 20% de descuento en tratamientos revitalizantes en el Spa by Six Senses, cóctel saludable de bienvenida, cafés de cortesía en The Bay Café y amenities especiales en la habitación. Se puede reservar entre el 18 de abril y el 1 de mayo.

Retiros en Nobu Ibiza Bay

Reconecta con los Holistic Hike Retreats. Debido a su gran éxito, estos retiros vuelven en primavera. Una lujosa estancia de tres noches combinada con rutas de senderismo por algunos de los rincones más vírgenes y recónditos de la isla -repletos de vegetación, cuevas ocultas o aguas termales cristalinas-; así como experiencias de bienestar holístico, incluyendo Shout Terapy y un exclusivo Nobu Pilates pop-up con Marsha Lindsay en el primer retiro del año. El paquete también incluye un masaje en el Spa by Six Senses, desayunos en Chambao By the Beach y un menú Omakase en el restaurante Nobu. Los Holistic Hike Retreats tendrán lugar del 14 al 17 de abril; del 21 al 24 de abril y del 5 al 8 de mayo, y su precio es de 1.150€ en total por persona (para tres noches).

Yoga al amanecer y al atardecer

Los tratamientos del Spa by Six Senses combinan experiencias de belleza y bienestar integral. Entre los tratamientos estrella se encuentran Kloris CBD y los de Dr. Barbara Sturm -exclusivos en la isla-, incluido el Men's Facial (el segundo tratamiento más popular en 2023), que se adapta a las necesidades específicas de la piel masculina después del afeitado. Los Self-Sundays vuelven al Rooftop by Ibiza Bay, donde se ofrecerá yoga al amanecer y al atardecer, o relajantes sesiones de Sound Healing con la bahía de Talamanca como telón de fondo.

Suite presidencial de Nobu Ibiza Bay. / Nobu Ibiza Bay

Espacio para niños

El Kids Club es un espacio ideado para niños entre cuatro y doce años, donde aprenden y disfrutan con juegos, disfraces, manualidades y talleres. Esta temporada los más pequeños también podrán participar en sesiones semanales de Sound Healing. Además, todos los miembros de la familia son bienvenidos en el spa donde se ofrecen tratamientos únicos para madres e hijas (que combinan masajes y manicura) o masajes conjuntos para padres e hijos.

Autoconocimiento y crecimiento personal

En colaboración con Self Space se realizará el retiro 'Cómo crecer a través de las adversidades'. Esta experiencia transformadora, basada en el best-seller del mismo nombre, dará las herramientas para cultivar el autocuidado a través de actividades de inmersión que incluyen charlas grupales, terapias impartidas por especialistas, desafíos y talleres de reflexión para orientar a los participantes a conseguir el estilo de vida que desean. Las técnicas de Self Space están revolucionando la perspectiva de la salud emocional sin estigmas, y sus enseñanzas son seguidas por numerosos actores y celebridades. Incluye desayunos en Chambao By the Beach, así como una Omakase y un Meaningful Supper Club en el restaurante Nobu. El retiro tendrá lugar del 13 al 16 de octubre de 2024 y tiene un precio de 995 euros en total por persona (para tres noches).

Una de las habitaciones de Nobu Ibiza Bay con vistas al mar. / Nobu Ibiza Bay

Gastronomía en Nobu Ibiza Bay

El hotel se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos más destacados de la isla. Se puede reservar en el mundialmente reconocido Nobu, aunque no se esté alojado, para saborear su alta cocina japonesa. Este año el restaurante introducirá nuevas especialidades locales, además de rotar el menú trimestralmente con los productos de temporada. Chambao By the Beach es ideal para comer bien en un ambiente relajado. Las mesas están sobre la arena, bajo las palmeras, y la carta incluye pescados a la sal, arroces, productos de la huerta local, carnes y verduras a las brasas. El Bay Café es un rincón saludable que ofrece alternativas sin azúcar, sin gluten y sin lactosa, así como opciones veganas. Nobu Lounge, es ideal para disfrutar de un ambiente cosmopolita al caer la tarde, con DJs, bebidas selectas y cócteles de autor.

Plato de Sushi que se puede degustar en el restaurante de Nobu Ibiza Bay. / Nobu Ibiza Bay

Conexión con Ibicine

Compromiso con la isla. Nobu Hotel Ibiza Bay patrocina por tercer año consecutivo Ibicine, el festival isleño que promociona la industria cinematográfica española. Pronto se podrá reservar un paquete exclusivo para el festival, que brindará la oportunidad de codearse con las estrellas: desde cócteles de bienvenida hasta la gala de premios, los huéspedes se adentrarán en el glamuroso mundo del cine. Además, para reforzar el compromiso con la comunidad local y la conservación del medio ambiente, un euro de cada factura -de las habitaciones y restaurantes- se donará al Fondo de Preservación de Ibiza. Un compromiso extendido a los huéspedes más jóvenes, ya que el Kids Club organiza jornadas de limpieza de playas para recoger materiales que se reutilizan en la elaboración de souvenirs locales.

Ibicine se celebra del 12 al 21 de abril. / Ibicine

Contacto Nobu Ibiza Bay:

Web: www nobuhotelibizabay.com/es

Instagram: @IbizaBay