La falta de motivación de los niños y adolescentes es la piedra más grande con la que se encuentran los padres a la hora de inculcar a sus hijos la importancia de estudiar y adquirir la formación imprescindible para el futuro. Tanto es así que Sergi Bahillo, psicólogo y director de Guixos Aula d’Estudi, no duda en afirmar que la ausencia de motivación «es el mal de nuestra época». «Los niños de hoy quieren ser youtubers, influencers y futbolistas, así que ir al colegio, estudiar y hacer los deberes no es su prioridad», añade.

Por ello, Guixos no es un centro al que los niños vayan solo a clases de refuerzo sino un espacio donde los pequeños y adolescentes aprenden a gestionar sus emociones, resolver su apatía y encontrar la motivación necesaria para que las asignaturas no se atraganten más de lo necesario.

Así que antes de inscribir a un niño en el aula se realiza una entrevista con los padres y el futuro alumno para valorar los conocimientos y las emociones y adaptarse a las necesidades de cada niño.

Profesionales cualificados de distintas disciplinas

Con un equipo de profesionales cualificados de psicólogos, psicopedagogos, logopedas, maestros, profesores de universidad y de instituto, el principal objetivo de Guixos es buscar la raíz de por qué un estudiante no entiende las materias que se dan en clase. «En algunos casos es porque la comprensión lectora falla, no se concentra o porque no sabe cómo estudiar», apunta Bahillo. Una vez encontrado el foco, los profesionales trabajan individualmente con cada alumno y hacen un seguimiento continuo. No se trata solo de que el niño haga los trabajos o apruebe los exámenes, sino que comprenda las asignaturas, sepa gestionar sus emociones y aprenda a razonar. «Aquí los niños vienen a aprender», resume el director.

Esta es una de las diferencias entre Guixos y contratar a alguien para que haga de profesor particular en casa y ayude al niño con los deberes. «En Guixos, además de con profesionales cualificados, contamos con metodología propia, con materiales creados por nosotros mismos, con todas las licencias necesarias para impartir clases extraescolares y con el cumplimiento de los requisitos necesarios como la regeneración del aire, todo para dar un servicio de calidad», relata el creador de este centro, quien añade que se ha encontrado gente que imparte extraescolares en tiendas o centros de psicología.

Talleres los fines de semana

Además de las actividades del día a día, Guixos organiza talleres algunos fines de semana de historia, música, cocina, arte, expresión corporal, música, escritura, liderazgo creativo o magia para enseñar de manera divertida materias como matemáticas, química y por supuesto lectura, otro de los males del momento, porque los niños no leen y cuando lo hacen no entienden lo que está escrito.

Guixos ha comenzado el curso en su nuevas instalaciones en la Avda. Abel Matutes Juan, en el local que hasta ahora era la escuela de música La Clave de Sol, un lugar espacioso con luz natural y con todo el mobiliario y el material nuevo.

Dirección y contacto

Guixos Aula d’Estudi

Avda. Abel Matutes Juan, 2 Ibiza

Whatsapp: 664 469 420

Mail: info@guixos.es