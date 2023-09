Ni un alfiler. En el Club Diario de Ibiza no cabía ni un alfiler en la III Jornada Gestionando Familias. Familias y profesionales se dieron cita el pasado martes para escuchar a Rafa Guerrero, psicólogo especializado en conducta infantil en su charla ‘EmociónArte: el arte de gestionar las emociones y los problemas de conducta’.

Pasadas las 18.30 horas, Manuela López, psicóloga, psicoterapeuta y maestra, presentó al ponente, que con gestos y miradas agradecía el caluroso recibimiento de López y del cerca de dos centenares de personas que le arropaban en el salón de actos.

Ya en el escenario, Guerrero entró rápidamente en materia. «Tenemos que entender el cerebro de nuestros niños», comenzó, para saber qué necesitan y por qué. En un mundo en el que todo va a una velocidad de vértigo, «tenemos prisa por que lo hagan todo rápido, pero el desarrollo del cerebro infantil lleva tiempo», explicó el experto ante la atenta mirada de su público.

« Tenemos prisa por que los niños hagan todo rápido, pero el desarrollo de su cerebro lleva tiempo» « Debajo de la punta del iceberg hay un 90% oculto: miedos, necesidades, carencias...»

La conducta de los pequeños es la punta del iceberg y en lo único en lo que tienden a fijarse los adultos, algo «bastante injusto», comenzó Guerrero para explicar su teoría de la punta del iceberg.

«Debajo de esa punta hay un 90% oculto: miedos, necesidades emocionales, carencias... Al adulto sólo le interesa si se ha portado bien o no», pero en muchas ocasiones no se tiene en cuenta lo que están sintiendo. «Que yo quiera que mi hijo se porte bien es un deseo del adulto», matizó.

« Es un enfoque incorrecto no atender al niño por creer que se le refuerza la conducta» « Mentalizar es ponerle nombre a aquello que siente el niño y ayudarle a gestionarlo»

Cuando tienen una rabieta, «no significa que quieran hacernos la puñeta», explicó, sino que «con dos o tres años es la manera más efectiva que tienen de decir que algo no les mola o que nadie les hace caso». Por eso, critica los «consejos de cuñadas» como «no le hagas caso». «¿Los adultos no nos ayudamos cuando alguien está mal?», preguntó de forma retórica. Entones, si un niño lo está pasando mal, «¿por qué no le vamos a atender? Es un enfoque incorrecto no atenderle por creer que se le refuerza la conducta».

El reto como adultos es dotar a los niños de herramientas para que identifiquen y gestionen sus emociones. «No les enseñamos a sentir, ya sienten antes de nacer», lo que tenemos es que enseñarles «el idioma de las emociones».

« Con dos o tres años, una rabieta, es la forma que tienen de decir que algo no les mola» « En el modelo ‘off’ no se le da ningún tipo de importancia a las emociones, no las atienden»

Guerrero explicó su metáfora del interruptor emocional. «Pensamos que las emociones pueden ser de on o de off», positivas o negativas «según lo que nos interesa o incomoda como adulto». Quienes se decantan por el modelo off «no dan ningún tipo de importancia a las emociones», algo que puede suponer un serio problema cuando el niño sea adulto, ya que no sabrá identificar qué le pasa. Pero tampoco el modelo on es la solución, «pues provoca una ceguera de la emoción. Hay que buscar un modelo intermedio», aconsejó. Para intentar encontrar ese punto, el psicólogo recalcó la importancia de la mentalización, es decir, «ponerle nombre a aquello que siente el niño» y ayudarle a conectar su parte racional con la emocional para que pueda gestionar esa emoción. Pero, «para poder mentalizar hemos tenido que ser mentalizados». Qué pasa si no hemos sido mentalizados fue la pregunta que hizo Vicky, una de las asistentes, tras la charla. Guerrero arrojó esperanza: podemos ser mentalizados de adultos, «aunque costará más». El experto matizó: «La única figura que puede mentalizar de adulto, desde una posición vertical, es el psicoterapeuta».

Tras una hora y media de ponencia en la que el público atendió sin pestañear, Guerrero sintetizó todo lo expuesto y estableció cinco pautas para ayudar a la gestión emocional de los pequeños. En primer lugar recalcó la importancia de legitimar sus emociones, «hay que permitirles sentir» y, después, empatizar con ellos. En plena rabieta es imposible razonar, por lo que como tercer consejo destacó el tacto. «No se va a calmar porque se lo pidas», pero sí que mediante el tacto se les puede ayudar a calmarse. «No silenciarlos» fue la pauta número cuatro y mirarles «incondicionalmente» la quinta. «No debemos juzgar al niño, pero sí hacerle responsable de lo que ha hecho», concluyó.

La III edición de Gestionando Familias cuentócon el patrocinio de Guixos Aula d’Estudi, Tierra de Ibiza Tradición Culinaria, Centro Auditivo y Óptico Deciblesis y el copatrocinio de Clínica Dr. Rull, Centrum Clínica de Salud Integrativa, Barco de Papel, Minibiza y Sueños de Ibiza y pastelería Vadell.