Disponer de una villa para destinar al alquiler vacacional en Ibiza es una oportunidad para obtener importantes ingresos. Si lo que quieres es aumentar al máximo la rentabilidad y ofrecer un servicio profesional y de calidad a los clientes, lo mejor es contratar a un profesional cualificado en la gestión de propiedades.

Alquiler turístico de tu villa en Ibiza: Ventajas de contratar a una empresa especializada

Además de atender a las necesidades de los húespedes de forma inmediata, las empresas especializadas en el alquiler turístico en Ibiza (property management) tienen unos conocimientos sobre el mercado que permiten optimizar el rendimiento.

«Nuestro objetivo es ayudar a los propietarios a minimizar los problemas con sus huéspedes y maximizar los beneficios también en temporada baja. Y lo hacemos con un equipo propio multidisciplinar, herramientas técnicas para analizar el mercado y una red de colaboradores internacionales», explica Marco Cristiano, CEO de Ibiza My Villa, empresa experta en la gestión de inmuebles en Ibiza.

«En la isla existe la necesidad de profesionalizar el sector del alquiler turístico. Gestionar una casa vacacional es una responsabilidad que repercute directamente no solo en el alquiler de tu propia villa sino en el turismo de la isla en general», afirma Luca Luise, también CEO de Ibiza My Villa, nueva marca de la inmobiliaria Ibiza My Property surgió precisamente para dar respuesta a esa necesidad.

Información veraz del mercado turístico en Ibiza

Una de las claves del éxito de Ibiza My Villa, que gestiona más de 100 casas en Ibiza, es el software que han creado para conocer todos los detalles del mercado. «Realizamos estudios de mercado constantes desde 2018. Con todos los datos que recopilamos, podemos clasificar nuestras villas según el perfil de cliente y adaptarnos a las necesidades y preferencias de un mercado cambiante», detalla Marco Cristiano. «Cuando sé qué pide la demanda, puedo ajustar la oferta», añade.

Con esta base, Ibiza My Villa puede gestionar de forma óptima villas vacacionales gracias a sus medios profesionales para atender cualquier problemática que pueda surgir en el día a día de los clientes. «Un servicio de limpieza extraordinario en temporada alta o un fallo técnico imprevisto, para un cliente de vacaciones durante una semana, son problemas graves. Nosotros solucionamos en tres horas lo que podría tardar tres días en arreglarse», apunta Luca Luise.

Los servicios de Ibiza My Villa van desde la mera comercialización (convertirse en un canal más para llegar a los clientes), hasta encargarse del mantenimiento, la limpieza o servicio de concierge para hacer más agradable la estancia de los turistas. «Disponemos de nuestra propia empresa de limpieza especializada y de una lavandería industrial propia con personal de máxima confianza. De esta manera, podemos solucionar al 100% cualquier problema que pueda surgir», informa Luca Luise.

Claves del éxito de Ibiza My Villa

Comercialización de alto nivel. Gracias a una red de contactos profesionales internacionales, en Ibiza My Villa logran llegar a más canales de venta dando una mayor visibilidad a la propiedad turística, lo que se traduce en una mayor ocupación.

Gracias a una red de contactos profesionales internacionales, en Ibiza My Villa logran llegar a más canales de venta dando una mayor visibilidad a la propiedad turística, lo que se traduce en una mayor ocupación. Herramientas técnicas. El software de revenue manager les permite realizar un exhaustivo análisis de las tendencias del mercado, clasificar las villas disponibles según los intereses del cliente interesado y ajustar servicios y precios en tiempo real.

El software de revenue manager les permite realizar un exhaustivo análisis de las tendencias del mercado, clasificar las villas disponibles según los intereses del cliente interesado y ajustar servicios y precios en tiempo real. Empresa propia de lavandería industrial. Tanto la limpieza como el servicio de lavandería son propios en Ibiza My Villa, lo que evita la necesidad de contratar a trabajadores externos en un mercado saturado especialmente en los meses de julio y agosto.

Tanto la limpieza como el servicio de lavandería son propios en Ibiza My Villa, lo que evita la necesidad de contratar a trabajadores externos en un mercado saturado especialmente en los meses de julio y agosto. Mantenimiento integral. En Ibiza My Villa no solo gestionan el alquiler vacacional en sí mismo sino que se encargan de que todo esté perfecto en la vivienda para garantizar la satisfacción de los húespedes.

En Ibiza My Villa no solo gestionan el alquiler vacacional en sí mismo sino que se encargan de que todo esté perfecto en la vivienda para garantizar la satisfacción de los húespedes. Atención al cliente 24/7. La respuesta de esta empresa a las necesidades tanto de los propietarios como de los clientes finales es inmediata. Además, disponen de un equipo comercial internacional que responde a cualquier duda o solicitud de información en solo unas horas.

La respuesta de esta empresa a las necesidades tanto de los propietarios como de los clientes finales es inmediata. Además, disponen de un equipo comercial internacional que responde a cualquier duda o solicitud de información en solo unas horas. Diferentes packs de servicios. No todos los clientes tienen las mismas necesidades, y en Ibiza My Villa lo saben. Por ello, disponen desde servicios de asesoramiento o comercialización hasta la gestión total: los propietarios (especialmente inversores) pactan un precio fijo con Ibiza My Villa y sus profesionales de toda la gestión.

Multiplicar los beneficios de tu villa turística en Ibiza

Para los propietarios, alquilar su villa en Ibiza en los meses de julio y agosto es una tarea relativamente sencilla. Sin embargo, hacerlo en temporada baja sin herramientas que te ayuden a estudiar la competencia es mucho más complejo. Ibiza My Villa ha logrado triplicar los ingresos de muchas de sus casas vacacionales los meses de fuera del verano, y aumentar en un 25 ó 30% los beneficios en temporada alta.

Pero no solo se trata del rendimiento, sino también de la confianza y la liberación de los propietarios de la gestión directa de sus villas. «Gracias al apoyo y la experiencia de quince años de Ibiza My Property en el sector inmobiliario, podemos encargarnos de la gestión legal y fiscal de los alquileres turísticos hasta la obtención de una tasación de venta si fuera necesario. En definitiva, podemos definirnos como un soporte completo e indispensable para el propietario del año 2023 y en adelante», detalla Marco Cristiano.

Desde Ibiza My Villa afirman: «Exija la máxima eficiencia y rendimiento a su villa vacacional, consulte de forma gratuita a nuestro equipo para un análisis comercial, el momento de cambiar hacia el éxito es ahora».

Más información: Ibiza My Villa / +34 671 338 161 / owners@ibizamyvilla.com.