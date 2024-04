«Mantenernos en los niveles de 2022 a 2023 sería fantástico»

En los últimos años, como en muchos otros sectores, la náutica ha sufrido varios vaivenes que han obligado a sus profesionales a adaptarse a cada nuevo escenario. Si bien en 2020, con la llegada de la pandemia y sus restricciones, muchos turistas escogieron la náutica como una alternativa al ocio en tierra, a partir de 2022 la situación se fue normalizando y llegó a caer un 30% en 2023. Así, esta temporada, el sector se encuentra expectante: «Estamos en una situación de incertidumbre», expresa el presidente de la Asociación Náutica de la Pimeef, Ramón Van der Hooft.

Barcos de diferentes esloras en Ibiza. | VICENT MARÍ / diana blesa. eivissa

«Las expectativas de la isla son buenas, pero si estás en la discoteca a las tres de la madrugada no te vas adespertar pronto para ir en barco», expresa por su parte José Muñoz, de Viamar Ibiza, quien reconoce el boom que experimentó la náutica tras la pandemia y el bajón del año pasado. Respecto a este año, indica: «De momento hemos empezado a trabajar a tope, vamos muy bien, pero cada empresa es un mundo. Tenemos previsiones de no bajar, incluso de crecer un poco respecto al año pasado».

Puerto de Sant Antoni. | VICENT MARÍ / diana blesa. eivissa

«Estamos expectantes para ver si esta temporada la bajada del año pasado continúa o nos vamos a mantener en esa situación. No podemos esperar que las cosas sigan yendo siempre hacia arriba, como hasta 2022 -explica Van der Hooft-. El año 2023 fue un golpe de realidad, así que el objetivo este año es mantenerse o mejorar un poco. Si logramos mantenernos en los niveles de 2022 y 2023 sería fantástico».

Menos liquidez

Actualmente, Ramón Van der Hooft afirma que se percibe que hay mucha menos liquidez y los clientes comparan mucho los precios a la hora de comprar una embarcación. «Tener un barco ya no es tan fácil como hace dos años», apunta. Además, los astilleros también han repercutido en el cliente los incrementos de los costes en los precios de los barcos, una subida de tarifas que también complica las ventas. «Ahora es más importante que nunca conseguir mercancía a buen precio. Los clientes negocian más las tarifas», agrega.

Por otro lado, el representante náutico apunta la falta de amarres que hay en la isla, que afecta especialmente a los barcos de grandes esloras. «El tema del amarre está imposible en Ibiza, ya que hay mucha afición al mar. Pero hay que pensar que el 88% de los barcos tienen menos de ocho metros. Al final para tener un barco pequeño necesitas un remolque, un lugar donde dejarlo y un sitio para llevarlo al mar», opina por su parte José Muñoz, quien destaca que en el chárter también hay posibilidades para todos los bolsillos.

Falta de personal

Los habituales problemas de la isla en materia de personal y vivienda no son ajenos al sector de la náutica, donde la necesidad de profesionalización es un valor esencial para las empresas. «Estamos en una situación en la que es muy difícil cerrar plantillas y contar con personal para trabajar. Los compromisos tienen que ser muy a largo plazo con todo el mundo porque, si no, no se arriesgan», comenta el presidente de Náutica de Pimeef, haciendo referencia también a la falta de vivienda asequible para los trabajadores.