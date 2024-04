¿A cuál de estas interesantes ofertas de empleo en Ibiza vas a inscribirte?

Podemos hacer con este artículo que recuerdes este lunes como aquella semana que arrancaste con un empleo en Ibiza, ya que vamos a facilitarte varias oportunidades laborales, a cuál más interesante y para un amplio abanico de perfiles. Algunas de estas ofertas ofrecen, además de un contrato indefinido, un salario de hasta 40.000 euros bruto/anual para el puesto Jefe de Tráfico.

Los perfiles correspondientes a las ofertas que te detallamos corresponden a: recepcionista de taller, conductor aeropuerto, mozo/a para las tiendas de Zara, responsable de departamento de estudios, técnico/a de farmacia, conductores VTC, jardineros y auxiliares de jardinería, comerciales, dependientes, mozos/as de almacén y operations manager.

Y si es otro tu perfil, te invitamos a consultar las ofertas en Ibiza disponibles en Iberempleos y a tan solo un clic para inscribirte.

OFERTAS DE EMPLEO EN IBIZA

RECEPCIONISTA DE TALLER

Vacantes: 1 - Contrato: Indefinido - Salario: 23.600€ - 23.600€ bruto/año

Si cuentas con experiencia como Asesor/a de Servicio (automoción) y buscas un nuevo reto, con posibilidades de desarrollo, Adecco selecciona para importante grupo del sector de la automoción un/a Recepcionista que coordinará los departamentos de taller, recambios y servicio. Se trata de una posición estable, con posibilidad real de proyección dentro de la compañía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista de Taller - Ibiza en Eivissa.

JEFE/A DE TRÁFICO

Vacantes: 1 - Contrato: Indefinido - Salario: 38.000€ - 40.000€ bruto/año

Tu misión será coordinar y supervisar la logística de la empresa, obteniendo el máximo rendimiento de recursos materiales y supervisar el trabajo de todas las personas subordinadas. Para el puesto necesitarás contar con experiencia en la coordinación y gestión de vehículos; capacidad de liderazgo; alto conocimiento de la isla; disponibilidad para trabajar los sábados; personalidad responsable, compromiso y puntualidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de tráfico - Ibiza en Eivissa.

CONDUCTOR/A - MOZO/A CAMPA AEROPUERTO IBIZA

Vacantes: 4 - Salario: 1.336€ - 1.337€ bruto/mes

Se precisa personal para mover vehículos desde la campa a las instalaciones del aeropuerto de Ibiza (7-8 minutos). Para poder valorar tu candidatura tendrás que cumplir con los siguientes requisitos: imprescindible carnet B; residir en Ibiza y disponibilidad inmediata

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a - Mozo/a campa Aeropuerto Ibiza en Eivissa.

Oferta de empleo en Ibiza / Shutterstock

MOZO/A ZARA

Vacantes: 10 - Contrato: Indefinido - Salario: 888€ - 889€ bruto/mes

¿Cuáles serán tus funciones? El manipulado de cargas y el clasificado de la ropa recibida, dividiendo esta por secciones, por tipo de prenda, por modelo y por color. Has de contar con disponibilidad inmediata y poder realizar turnos partidos/rotativos: lunes, martes, jueves, viernes y sábados desde las 7 hasta las 10:00 horas. Lunes, miércoles y jueves desde las 16 hasta las 19 horas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a Zara Ibiza en Eivissa.

RESPONSABLE DPTO. ESTUDIOS - SECTOR CONSTRUCCIÓN

Vacantes: 1

Empresa del sector de la construcción líder en Baleares, precisa incorporar un/a Responsable del departamento de Estudios en Ibiza. Una persona proactiva y colaborativa con alta capacidad para trabajar en equipo y compartir objetivos; organizada y analítica, orientada a resultados; con conocimientos avanzados en vivienda residencial, hoteles y edificios singulares; valorables conocimientos en Last Planner System (Lean Construction); desplazamientos frecuentes inter-islas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable dpto. Estudios - Sector construcción en Eivissa.

TÉCNICO/A DE FARMACIA

Vacantes: 1 - Contrato: Indefinido

Para consolidada farmacia ubicada en Santa Eulalia del Río (Ibiza), se precisa un/a técnico de farmacia con experiencia, con ganas de formar parte de un equipo joven y dinámico. Se ofrece: incorporación inmediata en proyecto estable y de futuro, con buen ambiente laboral, estabilidad laboral, jornada completa y horario: turnos seguidos de mañana y de tarde (semanas alternas) de lunes a sábado. En invierno los sábados se trabajará solo hasta el mediodía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de farmacia en Santa Eulalia del Río.

CONDUCTOR PARA SERVICIOS VTC

Vacantes: 15 - Contrato: Indefinido - Salario: 18.000€ - 30.000€ bruto/año

Empresa de gestión de flotas UBER selecciona conductores para servicios de alquiler de vehículos con conductor. Se ofrece: contrato Indefinido, salario mensual desde 1.350 € + incentivos + propinas en turnos rotativos + plus de productividad; coches automáticos de diversas categorías; contratación a tiempo completo, periodo invernal y también a tiempo parcial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor para Servicios VTC - IBIZA en Santa Eulalia del Río.

AUXILIAR DE JARDINERÍA

Vacantes: 1 - Contrato: Indefinido - Salario: 1.500€ - 1.600€ bruto/mes

Se necesita un/a ayudante de jardinero/a apasionado/a y dedicado/a para unirse a nuestro equipo. El candidato/a ideal será responsable del mantenimiento y cuidado de varios espacios verdes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de jardinería en Eivissa.

JARDINERO/A

Vacantes: 2 - Contrato: Indefinido - Salario: 1.600€ - 2.000€ bruto/mes

Se precisan jardineros/as para realizar tareas de mantenimiento regular, como cortar el césped, podar arbustos, regar las plantas y controlar las malas hierbas, además de aplicar fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos y labores de paisajismo, como la instalación de sistemas de riego y la construcción de senderos y estructuras de jardines.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jardinero/a en Eivissa.

Oferta de empleo en Ibiza / Shutterstock

AGENTE COMERCIAL

Vacantes: 1 - Contrato: Indefinido

Agencia busca perfil comercial sector asegurador ofreciendo sueldo fijo + incentivos, buen ambiente laboral, contrato indefinido, trabajo para todo el año e incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente comercial en Eivissa.

MOZO/A DE ALMACÉN

Vacantes: 5 - Contrato: Indefinido

Empresa alimentaria busca personal para trabajar en almacén.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de Almacén en Eivissa.

DEPENDIENTES/AS

Vacantes: 5 - Contrato: Indefinido

Empresa del sector alimentación necesita personal para trabajar en comercio en la zona del mercado de Ibiza. Trabajo para todo el año.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a en Eivissa.

OPERATIONS MANAGER

Vacantes: 1 - Contrato: Indefinido - Salario: 25.000€ - 30.000€ bruto/año

We are seeking an experienced Operations Manager to join our team and lead the charge in ensuring the seamless operation of our properties while delivering exceptional guest experiences. This is a unique opportunity to blend your passion for hospitality with your knack for property management, all against the backdrop of one of the world's most iconic destinations.

Key Responsibilities:

Property Management: Oversee the day-to-day maintenance and upkeep of all properties under our management; coordinate with maintenance staff, vendors, and contractors to ensure timely resolution of any issues; Conduct regular property inspections to maintain quality standards and identify areas for improvement, reporting back periodically to C.E.O

Operations Management: manage the overall operations of our properties, including staffing, scheduling, and resource allocation; cevelop and implement operational procedures to streamline processes and enhance efficiency; monitor inventory levels and procurement of supplies to meet operational needs.

Team Supervision: lead and motivate a team of hospitality and maintenance staff, providing guidance and support as needed; conduct performance evaluations and provide ongoing training to ensure team members are equipped to deliver exceptional service.

Hospitality and Guest Relations: foster a culture of hospitality excellence, ensuring that guests receive personalized and memorable experiences; handle guest inquiries, feedback, and complaints in a prompt and professional manner, striving to exceed expectations at every touchpoint; collaborate with the marketing team to develop and execute strategies for guest engagement and retention.

Requirements:

-A presentable, personable, reliable, person with initiative.

-Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to interact confidently with guests and stakeholders at all levels- Fluent in english and good use of oral spanish.

-Excellent written English.

-Good organisational skills.

-An energetic, forward thinking and solution led approach.

-A willingness to be both responsible for and accountable to others.

-Hands on willingness to take on practical tasks.

-Proven experience in property management and/or operations management, preferably in the hospitality industry.

-Strong leadership abilities with a track record of effectively managing teams and driving results.

-Detail-oriented mindset with a proactive approach to problem-solving.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operations Manager - Ibiza en Sant Josep de sa Talaia.

¿NECESITAS PUBLICAR UNA OFERTA DE EMPLEO EN IBIZA?

Publicar oferta de empleo / Shutterstock

Si eres empresa o autónomo y quieres ver tu oferta de empleo en el próximo artículo, en la sección de empleo del Diario de Ibiza, puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos. Y si eres candidato, te mantendremos al día sobre las ofertas publicadas en tu ciudad, facilitándote todas las herramientas necesarias para que puedas inscribirte y optar al puesto de trabajo que necesitas.