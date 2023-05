La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha iniciado esta martes su reunión de política monetaria para decidir si realiza una nueva subida de tipos. El presidente de la institución, Jerome Powell, anunciará este miércoles la decisión, pero el mercado espera que se incrementen los tipos un 0,25% y que sea la última alza tras diez incrementos de tipos consecutivo que el regulador ha llevado a cabo desde marzo de 2022 y a pesar de la tormenta bancaria que se ha producido en Estados Unidos tras la caída del First Republic Bank. "De momento, el clima en el mercado muestra que los inversores esperan que el pivote de la Fed esté muy cerca. El discurso de Powell será clave. En el caso de que Powell abra la puerta a nuevas subidas de tipos, podríamos tener un fuerte aumento de volatilidad, los operadores podrían ponerse muy nerviosos", apunta Sergio Ávila, analista de IG.

"Ante la preocupación por la estabilidad financiera, es probable que la Fed haga una pausa tras su decisión de mayo", señala en un reciente informe la economista senior de la gestora de inversiones Federated Hermes, Silvia Dall’Angelo, que recoge la agencia EFE. Su estimación apunta hacia una subida de 0,25 puntos porcentuales, la misma que estima el economista jefe en AXA IM, Gilles Möec. "Esperamos una última subida preventiva de 25 puntos básicos, pero el verdadero debate de los próximos meses será cuánto tiempo habrá que mantener esta postura", apunta en otro comentario publicado recientemente.

El BCE se reúne este miércoles para tomar la misma decisión, si volver a subir los tipos. "Para el BCE el mercado descuenta al menos, dos subidas más de las que ya han hecho de 25 puntos básicos, por lo que si que se espera que veamos ese incremento en la próxima reunión de política monetaria", apunta Sergio Ávila. Los datos de inflación de la zona euro en abril indica que este aún sigue alta, ya que se ha situado en el 7%. "Una subida de tipos de 25 puntos básicos está ahora fuertemente respaldada con una o dos más en los próximos meses", asegura Craig Erlam, analista de mercado para Reino Unido y Europa de Oanda.

Incertidumbre por los bancos

En su anterior reunión, en marzo, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, en inglés) decidieron subir solo un cuarto de punto los tipos, ante la incertidumbre desatada por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank y el rescate del First Republic Bank. Aunque las causas de la quiebra son extensas, la investigación sobre lo sucedido apunta a que su situación financiera empeoró por la política monetaria del organismo.

Tras anunciar la decisión de marzo, Powell adelantó en la rueda de prensa que tras estos sucesos los aumentos de las tasas de interés pueden no ser adecuados para contener la inflación y que "alguna política adicional de firmeza puede ser adecuada". Aunque los principales responsables económicos del país, Powell incluido, han insistido en las últimas semanas que la situación no desembocará en una crisis financiera, los mercados volvieron a tambalearse la semana pasada ante las fuertes caídas bursátiles del banco First Republic.

Nuevamente la crisis logró contenerse después de que el banco estadounidense JPMorgan Chase anunciara la compra de la entidad, pero nada asegura que no lleguen nuevos episodios críticos en el sector bancario. Aun así, la Fed sigue teniendo claro el objetivo de devolver la inflación al 2%. Según los últimos datos de este indicador, la tasa interanual siguió bajando en marzo, por noveno mes consecutivo, y se situó en el 5%, un punto por debajo de la de febrero.