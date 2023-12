El Gobierno ampliará el plan de ayuda a los hipotecados con problemas de pago que pactó con la banca en noviembre de 2022, después de que el Banco de España y las entidades hayan transformado su rechazo de los últimos meses en una resignada aceptación. El Ejecutivo, así, va a elevar el umbral de renta anual máxima de las familias que pueden beneficiarse del Código de Buenas Prácticas para hogares de clase media de 3,5 veces a 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es decir, de los actuales 29.400 euros hasta los 37.800 euros (en enero, se actualizará el IPREM y previsiblemente esta última cifra será mayor). Según fuentes financieras, el Banco de España ha calculado que ello incrementará en hasta 116.000 familias y un 21% sus beneficiarios potenciales. La banca, eso sí, ha pedido que sea la última ampliación del plan.

Como adelantó El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, la vicepresidenta Nadia Calviño se ha reunido este lunes con el Banco de España y las patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) para tomar esta medida, así como para extender a 2024 la suspensión de las comisiones por amortización anticipada y por cambio de hipoteca de tipo variable a fijo, que en principio solo iba a estar vigente en 2023. Como novedad, ahora beneficiará, asimismo, al cambio de hipotecas de tipo variable a tipo mixto (créditos con una parte inicial a tipo fijo y el resto a variable), como había solicitado la asociación de consumidores Asufin, también presente en el encuentro.

La estimación de las hasta 116.000 familias adicionales que podrían beneficiarse de las ayudas la ha presentado en la reunión el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En primavera, el organismo calculó una cifra de beneficiarios potenciales de 549.000 hipotecados, con lo que la ampliación del umbral supondría un aumento del 21%. El organismo, eso sí, advirtió ya entonces que consideraba más probable que el plan tuviera unos 200.000 beneficiarios reales. Desde entonces, la economía, el empleo y los salarios han evolucionado mejor de lo previsto, y con ello la capacidad de pago de los clientes, con lo que esa cifra podría ahora ser aún más baja, si bien la ampliación de los umbrales la elevará.

El Banco de España, precisamente, ha informado de que el plan de ayuda a los hipotecados recibió 54.928 solicitudes entre enero y octubre (el 0,9% de las 6,2 millones de hipotecas de primera vivienda de los hogares) por parte de familias con una deuda pendiente de pago de 6.839 millones de euros (1,5% de la deuda viva). Los bancos han aceptado 6.941 solicitudes (un 12%), mientras que el resto las han denegado (40%, principalmente por no cumplir los requisitos o falta documentación), están pendientes de tramitación (27%) o el cliente ha desistido (21%).

Medida esperada

El Gobierno, leva anunciando la ampliación del plan desde hace meses. El pasado junio, Calviño ya intentó extender su alcance con la propuesta de establecer una prórroga automática de tres años en el plazo de todas las hipotecas a tipo variable destinadas a compra de vivienda habitual. Pero el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lo frenó en un tenso encuentro en el que -como este lunes- también estaban presentes la asociación de consumidores Asufin y representantes de las personas mayores, además de las patronales del sector.

Poco después, Pedro Sánchez, y la propia Calviño anunciaron en la campaña electoral de julio la elevación del umbral de renta para que más familias puedan beneficiarse de las ayudas, como ampliar en siete años el plazo de vencimiento de la hipoteca o congelar la cuota durante 12 meses. La medida, asimismo, fue incluida en el pacto de Gobierno del PSOE y Sumar. Según apuntó Calviño en julio, para una hipoteca de 150.000 euros suscrita en 2018 supondría un ahorro de 300 euros al mes y 3.600 euros al año.

El que no verá cambiado sus límites de renta es el código de buenas prácticas para hogares vulnerables creado en 2012 y ampliado el pasado noviembre, que beneficia a familias de renta anual de hasta 25.200 euros (tres veces IMPREM) con iniciativas de alivio más contundentes para que el de las clases medias.

Red de seguridad

Calviño, en este sentido, ha restado importancia a las cantidades (en noviembre de 2022, su departamento llegó a hablar de hasta un millón de beneficiarios potenciales). No se trata, ha defendido, de fijarse "objetivos" numéricos y es una "buena noticia" que las solicitudes estén siendo mucho más bajas de lo previsto, pues implica que la economía ha evolucionado mejor de lo esperado hace un año. La amplicación del plan, ha añadido, busca crear una "red de seguridad".

Fuentes financieras apuntan que el gobernador del Banco de España ha explicado en el encuentro que el 20% de los hogares de menos renta solo tienen hipotecas en un 10% de los casos (6,6% a tipo variable y el 3,4% a tipo fijo), mientras que las familias con una renta anual algo por encima de la media (como la que fija el nuevo umbral) tienen hipotecas en un 40% de los casos (30% a tipo variable), de ahí el aumento de los beneficiarios potenciales.

Calviño, por otra parte, ha anunciado que el Gobierno prohibirá por ley que los bancos puedan cobrar una comisión a los mayores de 65 años y a las personas con discapacidad por sacar efectivo en la ventanilla de las sucursales, algo que ha admitido que ya muy pocas entidades hacen después del toque de atención que les dio en junio. Asimismo, ha vuelto a instar a las entidades a subir la remuneración de los depósitos y ha asegurado que la revisión del impuesto a la banca que defendió el pasado viernes y que le afeó la vicepresidenta Yolanda Díaz "está alineada con el acuerdo de Gobierno" entre PSOE y Sumar.

Menos tensión

El encuentro de este lunes ha sido muy distinto del anterior celebrado en junio, cuando en plena precampaña electoral Calviño intentó establecer una prórroga automática de tres años en el plazo de todas las hipotecas a tipo variable destinadas a compra de vivienda habitual. El gobernador del Banco de España lo frenó en un tenso encuentro.

Con el nuevo Gobierno ya formado (la reunión iba a tener lugar originalmente en septiembre, pero Calviño decidió esperar a que el Ejecutivo dejase de estar en funciones), las posiciones han sido ahora otras. Tanto el Banco de España como la banca, que han mostrado reiteradamente su rechazo a ampliar el plan en los últimos meses por considerarlo prematuro, han acabado cediendo ante la determinación de Calviño y el encuentro ha sido "cordial", según varios participantes.

Eso sí, los bancos han pedido que sea el último cambio que se aplica en el Código de Buenas Prácticas para las clases medidas, un compromiso que la vicepresidenta, a pocos días de dejar el puesto, he eludido asumir. "No consideramos estrictamente necesario esta amplicación del umbral. Dicho lo cual, el Gobierno ha hecho esta propuesta y el sector estará ahí. Pero es importante que el marco sea seguro, predecible y estable; es fundamental que no sufra más variaciones durante su periodo de vigencia (2024)", ha defendido María Abascal, directora general de la AEB.