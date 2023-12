La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, ha insistido en que "no hay ninguna novedad" en la revisión del impuesto a la banca que avanzó el pasado viernes, así como que esta revisión "está alineada con el acuerdo de Gobierno" entre PSOE y Sumar.

En una rueda de prensa celebrada este lunes tras una reunión con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, Calviño ha insistido en que sus palabras "han sido las mismas" que ha dicho desde el primer día y que están "absolutamente alineadas con lo que prevén las leyes de los impuestos con lo que prevé el acuerdo de Gobierno".

La semana pasada, Calviño avanzaba que sería el momento de actualizar el gravamen a la banca. "Me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no", subrayó la vicepresidenta.