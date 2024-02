Coses nostres | La flor más esperada del año

Es la flor más fotografiada del campo pitiuso. La más esperada y el símbolo de todo un valle. La flor del almendro es la avanzadilla de la primavera, el brote audaz, de forma que suele entrarse en un nuevo año con las primeras y tímidas flores y, finalmente, llega febrero con esa explosión de pétalos blancos que ha convertido el Pla de Corona en el referente del paisaje rural pitiuso. La temprana floración es característica destacada del almendro —y sobre todo de las variedades ibicencas de este árbol—, tanto que las flores surgen antes que lo hagan las hojas y, durante un breve periodo de tiempo, los árboles lucen nevados, blancos, con escasos toques de verde.

Pero como el tiempo está loco —que es la forma más popular de resumir los brutales cambios que ocasiona la amenaza climática—, ya ni la floración del almendro es tan sencilla. Josep Lluís Juan, técnico de Promoción Agroalimentaria del Consell de Ibiza e integrante del grupo de trabajo que se ha creado en la isla para recuperar el almendro, certifica la sensación generalizada de que, este año, la floración de los almendros, contra todo pronóstico, se ha retrasado. Y la sequía, la gran cantidad de árboles envejecidos de la isla y el hecho de que no han podido acumular frío son los tres factores que resumen el complejo asunto que supone entender por qué los almendros no siguen su proceso normal de floración y por qué el calor ha retrasado la floración en lugar de adelantarla.

Explica Josep Lluís Juan, por un lado, que aunque las variedades ibicencas de almendro necesitan poco frío, en su proceso normal —igual que ocurre con muchos árboles frutales– necesitan acumular frío en invierno para luego «poner el reloj de acumular calor» ya en primavera y verano. Por otra parte, «los árboles más viejos también florecen fuera de tiempo; les cuesta más arrancar y florecen más tarde». Y aquí hay que tener en cuenta que las plantaciones de Ibiza, y en especial las del famoso valle de Corona, son, en gran medida, plantaciones envejecidas que necesitan una renovación. Finalmente, a ello hay que sumar la sequía; «si no hay agua, los árboles no evolucionan bien». En este panorama hay que tener en cuenta que, según añade el técnico del Consell, no todas las zonas de la isla poseen las mismas condiciones y que hay algunos lugares, como Sant Mateu, donde los árboles han podido acumular más frío. Asimismo, también hay que saber que no todas las variedades que existen de almendros —más de una veintena— poseen las mismas sensibilidades a las condiciones climáticas ni el mismo periodo de floración; a grandes rasgos, «las variedades ibicencas tradicionales son de floración temprana y normalmente ya han florecido a finales de enero, mientras que las variedades más modernas florecen más tarde, ya en marzo».

En líneas generales, más allá de la complejidad del asunto, la floración del almendro es temprana si las flores ya han salido en enero, media si lo hace en febrero y tardía si llega en marzo. Este año, la floración en la isla ha resultado ser media. Pero, finalmente, el campo se ha llenado de los esperados y frágiles pétalos albos y rosados de estas flores pentámeras, tan características del género Prunus, en el que también se incluyen el cerezo, el ciruelo y el albaricoquero, con una floración igualmente preciosa aunque no tan asociada a los campos pitiusos.