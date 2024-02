Coses nostres: La conquistadora de tierra santa

A lo largo de la historia, las aves han sido una inagotable fuente de inspiración para la música, la literatura y la poesía; han sido el símbolo de la libertad, de la resistencia, mensajeros de los dioses e incluso vehículos del terror. Si el inteligente cuervo se ha asociado con frecuencia a la muerte, la dulce tórtola encarna como ninguna otra el amor. No es de extrañar, dado que es habitual ver a estas aves en pareja, posadas en las ramas de los árboles y acicalándose la una a la otra con tesón. Tampoco es raro ver a las tórtolas turcas y a las tórtolas europeas —una especie migradora que puede verse sólo en verano— compartiendo árbol.

La tórtola turca (Streptopelia decaocto) es la especie más abundante en Ibiza y Formentera, la que puede verse durante todo el año y en una notable diversidad de ambientes, desde el bosque y las zonas agrícolas hasta los jardines de las zonas periurbanas. Pero no siempre ha sido así. De hecho, hace sólo dos décadas que este columbiforme —o sea, del orden de las palomas— se ha establecido en las Pitiusas. Y llegó desde Mallorca, donde «se detectó por primera vez a finales de la década de los 80 en las urbanizaciones del levante mallorquín». Así puede leerse en Els Aucells de les Balears, un libro que el biólogo Joan Mayol editó por primera vez en 1979 y del que acaba de publicar una edición revisada, incluyendo especies que, como la tórtola turca, no existían en el archipiélago hace 45 años.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Una de las claves del éxito de esta especie es su capacidad para adaptarse a distintos tipos de hábitat. Mientras que la tórtola europea (Streptopelia turtur) prefiere los bosques en época de cría y posteriormente se la puede ver también en campos de cultivo, las turcas son comunes en zonas urbanizadas, lo que las hace menos vulnerables a las prácticas cinegéticas.

En la guía de aves de SEO/Birdlife califican de «espectacular» la expansión de esta tórtola llegada de Asia y Oriente Próximo y señalan que se detectó en la península a comienzos de los años 70.

Y en esta expansión hay un matiz importante y es que existe la tendencia a calificar de invasoras a las nuevas especies llegadas a las islas, pero lo cierto es que las colonizaciones forman parte de «la dinámica de la naturaleza». Según explicaba Joan Mayol en el programa de ciencia y medio ambiente de IB3 ràdio, el Nautilus, «las especies tienen tendencia a expandirse, a ocupar nuevos territorios, y a veces lo calificamos de invasiones, pero eso debería reservarse exclusivamente a los casos de las especies exóticas; las especies que colonizan espontáneamente un territorio no son invasoras». Además, la tórtola no tiene un comportamiento invasor; no compite con otras especies ni pone en riesgo el ecosistema. En su libro, Mayol la denomina «un pacífico colonizador». Aunque puede añadirse que, en México, donde la especie fue introducida, sí se considera una invasora.

Además de su exitosa colonización de Europa desde Tierra Santa, de esta tórtola de color gris canela puede destacarse la curiosidad de su nombre científico. El término Streptolia del género de estas aves es una combinación de las palabras cadena y paloma y hace referencia a la lista negra del cuello de las tórtolas; la designación decaocto de la especie, por su parte, significa 18 y tiene su origen en una leyenda con varias versiones. Una de las más difundidas cuenta que los dioses convirtieron en tórtola a una criada que pedía ser liberada de un duro trabajo por el que cobraba 18 monedas. Joan Mayol explica otra versión, la de un zapatero de Tierra Santa que se negó a hacer una rebaja a Jesús, insistiendo en cobrar 18 monedas por unas sandalias. Y Jesús —aquí un hijo de Dios bastante clasista— convirtió al zapatero en tórtola. Estas leyendas aluden, finalmente, a la onomatopeya del canto de la tórtola turca, que parece repetir monótonamente decaocto, aunque hay que tener algo de imaginación para interpretarlo así.