Kylian Mbappé tiene apenas 25 años, pero parece que acumula el doble. Por su crecimiento precoz en el campo y por los continuos capítulos que rodean a su futuro, sobre el que se debate prácticamente cada semestre. Es decir, en cada mercado. Mbappé, como la famosa paradoja de Erwin Schrödinger, en la que el gato estaba vivo y muerto al mismo tiempo, demostró con sus declaraciones tras ganar la Supercopa de Francia que está seguro en el PSG y sin saber qué será de su futuro. También al mismo tiempo.

El acuerdo con Al-Khelaïfi del verano pasado

La noticia este miércoles debería haber sido el triunfo ante el Tolouse, que supuso el primer triunfo de Luis Enrique en tierras galas. Sin embargo, las dos intervenciones de Mbappé fuera del campo, antes y después del partido en el que marcó un gran gol, volvieron a concentrar el foco mediático sobre su figura. "No he tomado mi decisión", aseguraba el delantero una vez que su entorno ha vuelto a zarandear el árbol para ver qué equipos están dispuestos a pujar por su fruto.

"Con el acuerdo al que llegué con el presidente -Nasser Al-Khelaïfi- este verano, sea cual sea mi decisión, hemos conseguido proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los próximos plazos", dijo Mbappé. El jugador pactó con el PSG perdonar distintas primas de fidelidad en caso de que termine saliendo en verano, cuando termina contrato, sin dejar un euro por traspaso. Era una doble penalización para el club de la capital francesa que provocó fuertes tensiones. Hasta el punto de que pudo dejar a Mbappé en la grada.

Hartazgo y memoria en el Real Madrid

Si hay una palabra que defina el estado de este continuo tira y afloja es "cansancio". La calidad del capitán francés está fuera de cualquier debate, incluso cuando los números, por ejemplo en Champions, hayan sido más precarios. Sigue siendo un jugador de alto voltaje que solo aspira a estar en la primerísima línea, donde figuran equipos como el Real Madrid y el Liverpool, con los que vuelve a estar relacionado. Son vínculos que nacen más de la rutina y la frecuencia del mercado que de un interés real.

Porque Florentino Pérez hace tiempo que se desenamoró de Mbappé, como le sucede a la afición blanca. Es incuestionable que futbolísticamente la suya es una incorporación de lujo, aunque su desplante de hace dos años sigue instalado en la memoria del club. Todo depende de él y de los pasos que sea capaz de dar en público y en privado.

"Estamos cansados de sus charlatanerías"

El Real Madrid necesita una referencia clara en ataque. Sin embargo, el gol se ha diseminado por todas las posiciones en un brillante inicio de campaña. Y Mbappé ya no es un objeto de deseo a cualquier precio. En el caso de los 'reds', una posible llegada del francés se contrapone al propio perfil del proyecto de Jürgen Klopp, que lidera la Premier.

En Anfield mantienen una política de coherencia en el gasto. Esta vez, Mbappé asegura que no prolongará el culebrón. O eso se intuye en otra declaración confusa. "En 2022 no supe mi decisión hasta mayo. Si supiese lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa", concluyó.

Nadie habla, pero todos opinan. Porque es el Mbappé de Schrödinger. Y algunas voces en Francia ya se han cansado de tantos regates en falso para mejorar contratos y volver al punto de partida. Como Christophe Dugarry, campeón en el Mundial de 1998: "Tengo la impresión de que cada seis meses es: se queda, se va... Eso me molesta. Estoy harto de esto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de estar en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar charlatanerías sobre su futuro club cada seis meses. Estoy harto. No me interesa, ya no me interesa".