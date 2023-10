El seleccionador español, Luis de la Fuente, puede conseguir este domingo clasificar a España para la Eurocopa del 2024. El técnico pasó un pequeño balance a sus diez meses al frente del euipo y dijo que "de lo más orgulloso me siento es entrenar a mi país, es un sueño, mi mayor sueño".

Antiguamente, existía la tradición de renovar a un entrenador cuando lograba una clasificación. Luis de la Fuente dijo no estar pendiente de este trámite: "No me ocupa ni me preocupa. Pienso en Noruega, en clasificarnos, no pienso ni un segundo lo que sea será. Es un trabajo que me apasiona. Lo demás no lo puedo controlar". De la Fuente tiene solo contrato hasta después de la Eurocopa.

En cuanto al partido, De la Fuente dijo la forma en que intentarán frenar a Haaland: "Trataremos de estar en la mejor versión de nuestos jugadores, debemos emplearnos con concentración para contenter las acometidas de los rivales".

En cualquier caso, el técnico matirzó que "nuestro planteamiento va más allá de un solo jugador, hay muchos de importantes más allá de Haaland. Vamos a aportar un equipo equilibrado, sabiendo que Haaland es muy importante".

De la alineación no desveló detalles pero recalcó que está "encantadísimo" con Bryan Zaragoza y que está "preparado para jugar al máximo nivel".

A nivel persona, De la Fuente se definió como "un perfeccionista al límite y siempre creo que se puede mejorar. En todas las líneas. Tenemos una idea, se reconoce un estilo en los 10 meses que llevamos trabajando con la selección. Es un estilo definido en aspectos defensivos y ofensivos"

Morata y Gavi

Otro nombre que elogió fue el de Álvaro Morata: "Es un jugador con un peso específico. Álvaro está en proceso de mantener ese liderazgo. Hace un papel positivo y demuestra lo que es ser un capitán. Arropa a la gente joven y también otros jugadores que tienen ese perfil y estamos muy contentos y orgullosos de ellos".

También habló de su religiosidad y agradeció la pregunta. "Soy hombre de fe, creyente. El otro día en Sevilla pedí salud, tenemos gente cercana pasando mal, y también trabajo. Ojalá salgan bien las cosas, creo en la fuerza y la iluminación que nos pueda dar Dios".

De Gavi aclaró que "solo tuvo un golpe" y defendió su estilo. "Viendo su ratio de tarjetas, solo le han sacado una amarilla con nosotros, es un jugador que contagia ese pundonor, está contantemente en dinamismo. Es una virtud excepcional, juega muy bien al futbol y solo debe aprender a controlarse y con nosotros lo hace. Estoy muy tranquilo y encantado de sus prestaciones"-

En cuanto a Jesús Navas recalcó que, pese a sus 37 años, "está muy preparado para jugar 90 minutos, todos están en perfectas condiciones para disputar todo el partido" y también habló de Unai Simón, de quién dijo que "tiene toda mi confianza, es un lujazo tenerle a él como el resto de compañeros. Me da mucha tranquilidad, lo conozco desde los 16 años".