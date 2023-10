El pasado viernes, pasadas las 12:30 de la mañana, De la Fuente despejó la primera pregunta de la rueda en la que ofreció la convocatoria para los partidos de Escocia y Noruega, advirtiendo: "La prelista no excluye a los que no están. Sería mucho más fácil poner a 300 jugadores en la prelista. Hay muchos jugadores muy buenos. No voy a hablar de los que no están. Por desgracia, hay algunos que se tienen que quedar fuera. Animo a que sigan trabajando para poder estar aquí".

Bryan Zaragoza, el último en unirse Probablemente, cuando decía esto no tenía en mente a Bryan Zaragoza, el extremo malagueño del Granada que había anotado tres goles en este inicio de jornada. Pero a las 22:30 del domingo, tras confirmarse la baja del extremo del Villarreal Yéremy Pino, el de Haro se rindió al partido que acababa de ver del joven delantero ante un Barcelona al que destrozó con su descaro callejero. Después de marcar a los 15 segundos, dejó dando vueltas como una peonza a Koundé, uno de los mejores centrales de LaLiga, para marcar su segundo gol a Ter Stegen con el exterior. Fútbol de plazoleta. No extraña que mediada la segunda parte Ronald Araujo le dijese medio en broma: "Cabrón, no corras más". Siguió corriendo y a punto estuvo de marcar el tercero, pero el palo salvo al Barça. Al final del partido, tras ser elegido mejor jugador del partido, dejó su impronta en los micrófonos: "Yo juego al fútbol para esto, no para correr detrás de la pelota. Es lo que he aprendido en la calle". ¿Qué delanteros han jugado con España? Este extremo de 1,64 que comenzó a jugar en el Tiro Pichón y en el CD Conejito, ambos de Málaga, probó en el Valladolid y en el Betis, donde fue rechazado porque no había sitio en la residencia, para terminar recalando en el juvenil del Granada. Y Bryan es el 18º delantero que convoca Luis de la Fuente desde que es seleccionador absoluto. Álvaro Morata, Marco Asensio, Joselu, Rodrigo Moreno, Nico Williams, Dani Olmo, Yeremy Pino, Ansu Fati, Sergio Canales, Bryan Gil, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Iago Aspas, Gerard Moreno, Abel Ruiz, Lamine Yamal, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza... Jugadores de todos los perfiles posibles para un ataque en e que el de Haro busca verticalidad y llegada. Mikel Merino: "Fuimos valientes con el comunicado, teníamos que dar un paso adelante" Delanteros de área como Álvaro Morata, Joselu, Gerard Moreno, Borja Iglesias o Abel Ruiz. Nueves falsos con gol y mucho poder asociativo capaces de dar el último pase como Iago Aspas, Mikel Oyarzabal, Sergio Canales. Segundos puntas llegadores con mucha pegada Rodrigo Moreno, Dani Olmo, Ansu Fati, Ferran Torres o Marco Asensio. O extremos descarados que desequilibran llegando desde fuera como Nico Williams, Bryan Gil, Lamine Yamal o Bryan Zaragoza. Futbolistas de naturalezas diversas que tienen la portería entre ceja y ceja y dan al seleccionador alternativas para conformar un ataque en 4-2-3-1, su formación habitual, 4-4-2 o 4-3-3. Hasta 18 goles y Joselu 'pichichi' Ninguna línea ha tenido tanto movimiento como la delantera, donde Joselu es el máximo goleador en los seis partidos de la era De la Fuente. De los 18 goles, Joselu ha anotado cuatro, Morata tres, Dani Olmo y Ferran Torres suman dos, y con uno aparecen Yeremi Pino, Nico Willians, Lamine, Gavi, Merino, Baena y Kverkverlia, en propia meta. De la Fuente siempre ha presumido de ser un entrenador versátil que no es preso de una idea de juego, aunque tenga su preferencia clara. Y al igual que no se encorseta con un dibujo táctico, tampoco lo hace con un perfil determinado de jugador de ataque. El riojano es sensible a los futbolistas que viven su 'momentum' y parece que Bryan Zaragoza atraviesa esa fase. Eso ha provocado que el seleccionador haya convocado al extremo del Granada, que puede ser una buena herramienta para sortear el cerrojazo que planteará Escocia en La Cartuja este jueves (21:00 horas).