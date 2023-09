El fútbol busca volver a ser el tema de conversación entre los jugadores de la selección, pero los efectos del caso Rubiales van a perseguir a los internacionales. Buscaron tener una base a la que agarrarse con un comunicado leído por Álvaro Morata justo antes del primer entrenamiento. Una nota que no ha convencido a todos. A pesar de la presión, la Federación optó por dejar hablar a los convocados, que concedieron entrevistas a los diferentes medios, en los que plasmaron sus opiniones individuales, con mayor o menor adhesión al grupo.

La postura de Dani Carvajal, jugador del Real Madrid y uno de los pesos pesados de la selección, ha sido una de las más comentadas y criticadas. "Admitimos que el comportamiento del presidente no fue adecuado, pero tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jenni Hermoso es víctima o no. No podemos condenar sin conocer qué ha pasado", argumentaba en 'Radioestadio' de Ondacero. Este martes, era el encargado de comparecer ante los medios antes del viaje a Tiflis para medirse a Georgia (viernes, 18:00 horas).

"La inocencia es un derecho constitucional"

La primera pregunta fue, precisamente, sobre esta intervención. "Creo que quedó bastante claro. Lo que únicamente defiendo es la presunción de inocencia en este país, que es un derecho constitucional de todas las personas. No puedes victimizar o culpabilizar a nadie sin una sentencia firme", argumentó Carvajal.

"En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima. He dicho que hay que respetar la presunción de inocencia. Si está pasando un mal momento, hay que solidarizarse con ella, como cualquier persona. El presidente (Rubiales), tampoco estará pasando buenos momentos", sostuvo en una respuesta posterior.

"Para nuestro comunicado fue complicado poner a 24 personas de acuerdo. Lo hicimos con la mejor intención. Acorde a la situación y a lo que representamos", añadió el futbolista del Real Madrid. "A este nivel mediático y futbolístico, la repercusión es altísima (en redes sociales). No he dado mi opinión sobre este tema y así va a ser. No voy a opinar. Cada uno puede hacer lo que crea conveniente. Yo prefiero no hacerlo", continuó Carvajal.

"Mi opinión deportiva de Rubiales es buena"

"El comunicado se elaboró entre 24 jugadores y fue a lo que llegamos. Todos conformes"; insistió el internacional español. "La opinión que tengo de Rubiales, como jugador y presidente es buena. Conmigo siempre ha tenido un trato profesional excelente. Como jugador, todo lo que nos ha podido ayudar, en tema de campeonatos, viajes... Ha sido excepcional. No soy quién para limpiar, hacer o deshacer en la Federación. No puedo poner pegas", opinó sobre el directivo suspendido de la Federación.

"El vestuario está focalizado en el partido de Georgia. Viajamos esta tarde. Es un partido clave. Tenemos que demostrarlo", defendió Carvajal, intentando llevar el tema, de nuevo, al fútbol. "Para evitar la desconcentración, elaboramos el comunicado. Para hablar solo de fútbol. De puertas para adentro estamos focalizados en el partido", declaró el futbolista.

"Defendemos los valores del deporte"

"Nosotros somos ejemplo para lo bueno y lo malo. No es un tema agradable. Ojalá se hubiera hablado del Mundial. Pero hay que afrontar la realidad. Estamos aquí como buenos profesionales. Sabemos lo que significa representar este escudo y el fútbol para España. Queremos mostrar nuestra mejor versión a nivel profesional y mediático", justificó Carvajal.

Carvajal dijo no haber visto la respuesta de Rubiales tras el comunicado, donde veladamente acusaba a los jugadores de haber cambiado de opinión. "Al final mostramos nuestro desacuerdo con sus actos. Él también pidió perdón. Defendemos los valores del deporte. Son los que queremos que refleje el fútbol español. Cada uno puede opinar lo que quiera con el comunicado. Pensamos que era abordar la situación", finalizó, que no sentenció. Porque el caso Rubiales también viajará a Georgia.