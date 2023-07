La tenista española Garbiñe Muguruza fue reconocida este miércoles en Madrid con la más alta distinción del deporte español, la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (ROMD).

Dicho reconocimiento refleja su brillante carrera hasta el momento, como ganadora de Roland Garros en 2016, Wimbledon en 2017 y las Finales de la WTA en 2021. Siete títulos individuales y cinco en categoría de dobles.

“Estoy muy emocionada por este reconocimiento. Una no piensa hasta que pasan este tipo de cosas, y te hace sentir muy orgullosa de jugar, de haber conseguido tantos éxitos”, dijo en el acto

“Me hace mucha ilusión estar aquí, en el Club de Tenis de Chamartín, porque yo aquí he jugado de niña, todos los torneos, he venido a entrenar, eso repleta mucho cariño”, expresó Garbiñe, de 29 años.

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), tuvo la oportunidad de entregar dicho galardón a la tenista y no ocultó su satisfacción: “Es muy difícil llegar donde has llegado tú. Hay muchísimas tenistas que esforzándose muchísimo y teniendo una carrera profesional no han conseguido ganar ningún Grand Slam.”

La exnúmero uno, que actualmente ocupa la posición 207 del mundo, se alejó de las canchas el pasado mes de febrero, tras su derrota en la primera ronda del torneo de Lyon, por la necesidad de recuperarse física y mentalmente.

Francos valoró su actitud de saber parar y disfrutar de sus momentos en familia, pero también afirmó su deseo de volver a verla en las canchas: “También hay que saber parar. Tú has sabido parar. Has dado una lección de luchar, competir, ganar y parar. Lo que pasa es que yo soy el Presidente del Consejo Superior de Deportes y yo tengo que pedirte que vuelvas”.