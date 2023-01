El griego Stefanos Tsitsipas (3), que se ha reencontrado con su mejor versión tras una temporada llena de dudas, intentará frenar al coloso Novak Djokovic (4), en una final del Abierto de Australia (19:30 horas) que determinará al nuevo número uno mundial.

Djokovic tendrá entre ceja y ceja los 22 grandes del español Rafael Nadal (1), que podría igualar en el caso de proclamarse campeón ante un Tsitsipas que buscará su primera conquista 'slam'.

"Estoy jugando un gran tenis, disfrutando conmigo mismo. No veo tantos bajones o negatividad, incluso aunque no funcionen las cosas. Estoy muy optimista, eso es algo que me faltaba en mi juego", explicó Tsitsipas tras su victoria en cuatro sets frente al ruso Karen Khachanov (18).

A todos estos alicientes habrá que sumarle el hecho de que Melbourne Park contará con la presencia de miles de aficionados griegos y serbios como consecuencia de que ambos países cuentan con vastas comunidades en la capital del estado australiano de Victoria.