La guerra entre Alpine y Fernando Alonso no ha hecho más que empezar. El piloto asturiano ha decidido abandonar la escudería gala en 2023 y embarcarse en Aston Martin, un movimiento que lógicamente no ha gustado en el que todavía es su equipo. Los cruces de declaraciones vuelven a la orden del día.

Tras numerosos roces e incidentes, todo parecía apuntar a que el ovetense renovaría. Tan claro lo tenían en Enstone que dejaron escapar a Oscar Piastri. Sin embargo, el australiano ya ha sido confirmado para dar el relevo a Fernando Alonso y ser el nuevo compañero de Esteban Ocon. Se llegó a especular que el actual piloto reserva tendría ya un contrato firmado con otra escudería.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon 🤝 Oscar Piastri



After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) 2 de agosto de 2022

Otmar Szafnauer enfurece y acusa a Alonso: "Me dijo que no había firmado con nadie"

Las reacciones al adiós del 'Nano' no han tardado en llegar. Tras un escueto 'tuit' de Alpine, las primeras declaraciones han llegado de parte de uno de los directivos que tuvieron roces con Fernando Alonso: Otmar Szafnauer. El director del equipo, que ya dejó caer semanas atrás que prefería a Piastri antes que a Alonso, dice ahora sentirse engañado por el ovetense.

We wish Fernando the best for his future in Formula 1. Fernando has always been, and always will be, part of the Renault and Alpine family and we’re proud and privileged to have shared so many on-track moments together. pic.twitter.com/hyZOVdOKHb — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) 1 de agosto de 2022

En unas declaraciones a Motorsport, el dirigente ha reconocido que no supo nada del fichaje del '14' por Aston Martin hasta que vio el anuncio oficial en redes sociales este lunes. Sin embargo, había sospechas: "Cuando estamos en el paddock hay todo tipo de rumores, y yo había oído rumores de que Aston Martin estaba interesado en él. Una vez que oyes que están interesados, es probable que haya habido negociaciones y hay algunos otros indicios de que hablaron, como salir del mismo motorhome al mismo tiempo y todo ese tipo de cosas que yo vi".

A pesar de ello, Szafnauer daba por hecho que 'Magic' renovaría y le acusa de mentirle en Hungría: "Estaba seguro de que, incluso con las negociaciones, y no había nada malo en explorar, estábamos muy cerca del acuerdo. Así que sí, la primera confirmación que tuve fue el comunicado de prensa. Le pregunté a Alonso y me dijo: 'no, no, no he firmado nada'. Así que me sorprendió".

El contrato que Alpine había ofrecido a Fernando Alonso

El director del equipo francés también ha desvelado cuáles eran las condiciones en las que pensaban renovar al asturiano: una temporada fija y otra opcional. Aston Martin, en cambio, le ofreció un contrato multianual, un aspecto que Alonso ha priorizado. "Solo había un par de puntos menores que estaban pendientes, y él dijo que su abogado se pondría en contacto con nosotros. Yo creía que iba a ser así", explica Szafnauer.

"Y entonces, antes de que se fuera, le confirmé que firmaríamos pronto. Y me dijo: 'Sí, no te preocupes, no he firmado con nadie más. Seguiremos con esto en los próximos días'", asegura el dirigente que afirmó el asturiano. Unas declaraciones que de ser ciertas serían un engaño a Alpine pero sobre las cuales no se ha pronunciado 'Magic'.

En cualquier caso, el futuro de Fernando Alonso está en Aston Martin. El equipo inglés, propiedad de Lawrence Stroll, albergará la nueva aventura del asturiano y se espera una mejora importante del monoplaza, que en 2022 ocupa habitualmente los últimos puestos, para que en 2023 apunte a retos ambiciosos.