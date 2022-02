Acusaciones de machismo e insultos: qué está pasando en la Federación de Remo

Incluso el lugar elegido para la votación causó ataques cruzados. El remo español, con más de 12.000 licencias, decide esta mañana en Banyoles (Girona). A un lado, la asturiana Asunción Loriente, de Castropol, 50 años, árbitra internacional, presidenta de la española desde 2018 y la única mujer que dirige una Federación Olímpica en España. Al otro, el abogado malagueño José Agustín Gómez-Raggio, de 65 años. Y entre ambos, una guerra enconada en un deporte ya acostumbrado a las batallas de poder. Esta, la que libran Loriente y Gómez-Raggio, tiene su origen en la moción de censura registrada por el malagueño el pasado mes de enero. En el trasfondo, acusaciones directas de machismo y reproches sin filtro de un bando hacia el otro. “Una banda de cabreados me quiere echar por ser mujer”, dijo Loriente, rotunda, a LA NUEVA ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, el pasado mes de enero. “¿Que si me arrepiento de esas palabras? Todo lo contrario: cuanto más voy viendo, más me reafirmo. Hay machismo y muchos egos”, dice ahora la asturiana a pocas horas de la votación.

Desde el bando de Gómez-Raggio, en el que está José Manuel Álvarez de Linera, presidente de la asturiana y contrario a Loriente, se rechazan las acusaciones de la todavía presidenta. Las tildan de “ridículas”, de “falta de respeto” y de “oportunistas”. Gómez-Raggio, por su parte, ha copado titulares en las últimas semanas por su pasado activismo twittero. En varios mensajes en la red social, el malagueño llegó a insultar a diferentes políticos en términos gruesos. A Pedro Sánchez o a Pablo Casado los calificó de “hijos de puta”. El candidato a presidente de la Federación restó importancia a esos mensajes, atribuyéndolos al día a día de las redes sociales. “Estoy convencido de que cualquier persona se sienta, charla y dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro. Esas son las redes sociales, nos gusten o no”, dijo Gómez-Reggio en declaraciones a 'El País'. Sus detractores se refieren a él como “hater”. Gómez-Raggio, paradójicamente, intentó hacer carrera política en Ciudadanos y fue expulsado del partido en 2015 por, según le acusan en el partido, convocar una reunión de críticos sin tener autorización de la dirección. Es probable que el malagueño, de salir elegido esta mañana presidente, tuviese que reunirse con José Manuel Franco, máximo dirigente del Consejo Superior de Deportes, cuya máxima autoridad es Pedro Sánchez, uno de sus mayores “enemigos”, al menos en Twitter. En la batalla del remo, bajando al fondo del desacuerdo, cuesta encontrar argumentos reposados en una u otra dirección. Loriente acusa de machismo, pero no lo puede demostrar: es su palabra contra los contrarios. El equipo de Gómez-Raggio apunta hacia una “gestión nefasta”, que tampoco avala con datos en la mano. Dicen que la Federación “no es transparente” y “funciona mal”, pero tampoco aclaran que es lo mejorable ni por qué el organismo es opaco. Además del asunto de género, también flota en el ambiente una cuestión de oficio. Loriente, (“Asun” en el mundo del remo) es árbitra y sus detractores la acusan de dar demasiado peso ejecutivo a dicho estamento. Ella lo rechaza. También rechaza haber convocado la votación de la moción en Banyoles en vez de en Madrid por tacticismo. El equipo de Gómez-Raggio cree que su intención es que disminuya la asistencia de asambleístas para así ganar la votación. Loriente fue elegida presidenta en 2018 y reelegida en 2021, aunque fue la única que se presentó a la votación. El resultado se conocerá este miércoles Un total de 76 asambleístas de la Federación Española de Remo tienen hoy derecho a voto en la moción de censura de Gómez-Raggio contra Asunción Loriente, que se celebra a partir de la 10.00 horas en el Club Natación Banyoles (Girona). Para que la moción prospere, es necesario una mayoría simple (la mitad más uno). Loriente llevó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) un recurso en el que pedía la suspensión cautelar de la tramitación de la moción de censura y la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para su votación. Dicho recurso fue desestimado.