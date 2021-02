Juan Carlos Carcedo comenzó su comparecencia tras la primera derrota del equipo ibicenco felicitando al Alcoyano porque, en su opinión, consiguió jugar «el partido que querían jugar» en Can Misses, donde el viento «imposibilitó» llevar a la práctica el juego combinativo de los celestes.

«Creo que hemos hecho 70 minutos bastante buenos -explicó el técnico de la UD Ibiza-, incluso en la primera parte con el viento en contra, donde no era fácil jugar. Pero a partir de ese momento nos hemos descontrolado», reconoció Carcedo tras admitir que haber materializado alguna de las ocasiones, sobre todo en el inicio de la segunda mitad, «habría cambiado el partido». «Ellos han cogido confianza y han merecido el gol porque estaban haciendo contragolpes. Nos hemos desorganizado y en los últimos 15 minutos no hemos sido el mismo equipo», añadió el preparador riojano, que percibió «un poco de ansiedad» en sus futbolistas coincidiendo con el gol del Alcoyano. «No nos habíamos visto en la temporada en esa situación y no hemos tenido la pausa necesaria, hemos colgado demasiados balones, quedaba poco y no ha sido fácil», subrayó el entrenador celeste.

Carcedo era consciente de que la primera derrota «tenía que llegar en algún momento», y así se lo había hecho saber a sus jugadores. «Llevábamos una dinámica muy buena que era difícil de mantener. Esto nos sirve para ver lo difícil que era llevar esta imbatibilidad. Vamos a intentar corregir algunas cosas, asimilar esto y buscar los tres puntos en el siguiente partido», señaló el riojano, que también vio manos en la acción previa al gol visitante. «La podía haber pitado, pero no nos vamos a excusar en eso», concluyó.

Parras: «Victoria merecida»

Por su parte, el entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, no atendió a los medios locales tras el partido, pero en declaraciones a su club celebró el triunfo «después del cansancio acumulado y del estrés» de un mes de enero en el que han lidiado con la Liga y la Copa del Rey hasta octavos de final.

«Hago la mejor valoración posible porque hemos sido capaces de competir de tú a tú al mejor equipo de toda la Segunda B y de ganar con todo el merecimiento. Ha salido nuestro gen competitivo y con los cambios el equipo se ha venido arriba con un rival totalmente desarbolado. Es una victoria tremenda», argumentó.