Adel Mechaal vuela en la Cursa Patrimoni Eivissa

Lo ha vuelto a hacer. Adel Mechaal demuestra su idilio con la isla y consigue su tercera Cursa Patrimoni Eivissa a pesar de unas condiciones climatológicas desfavorables con unos vientos que alcanzaron los 40 km/h. El plusmarquista español logró la difícil tarea de batir el récord establecido de la prueba y dejarlo en 28:31, algo realmente meritorio viendo las rachas de viento que azotan la isla en el día de hoy, por lo que hay que poner en valor a un Mechaal que manifestaba que «hoy el tiempo no ha acompañado para poder batir el récord de España», aunque se mostraba contento: «Es el tercer récord consecutivo que consigo en la prueba, y el año que viene volveremos a intentarlo». En segundo lugar, llegó Andreu Blanes, con un tiempo de 29:36, y el tercer puesto de la clasificación masculina fue para Adriá Ceballos, en 31:02.

Respecto al polémico nuevo circuito que tenía la carrera este año, el ganador afirmaba que «el circuito ha cambiado para bien. Es un circuito muy llano, con solo una curva complicada, todo lo demás es llano y se puede correr muchísimo», a la vez que se mostraba contrariado por las fuertes rachas de viento que le han impedido lograr el récord de España «ha habido muchos kilómetros que los estaba haciendo a ritmo de récord de España, pero luego con el viento en contra se me iban 10 ó 15 segundos aproximadamente». Según el atleta «esta mañana después del desayuno he salido a dar un paseo y he visto como se movían los árboles y el viento que hacía y sabía que iba a ser muy complicado».

Por el lado femenino fue Laura Luengo quien, en su estreno en la prueba, logró ser la más rápida, con un tiempo de 32:45. La plusmarquista española de medio maratón declaraba que «hemos salido a por todas, como si no hubiese viento, y lo hemos pagado en la segunda parte de la carrera». Además, se veía ilusionada a la atleta extremeña con participar en la popular carrera ibicenca: «Quería venir aquí y correr. La verdad que el circuito me parece muy rápido» y se mostraba convencida de que se podrían haber obtenido mejores resultados, de no ser por la climatología adversa: «Ha sido una faena para los atletas y para los organizadores que haya habido este viento, porque sin él las marcas habrían sido increíbles». Detrás de ella llegó Águeda Marqués, con un tiempo de 32:55, seguida de Beatriz Álvarez, que llegaba a la meta en 33:30.

En la modalidad de 5 kilómetros, la victoria masculina fue para Christian Torres (17:27), seguido de Javier Hernández (17:38) y de Óscar Senesi (18:09). Por el lado femenino, el primer lugar se lo adjudicó Marta Bonet (22:29), a la que siguieron Marina Cabrer (23:02) y Jadilla Rahmouni (24:40).