La UD Ibiza afronta con ilusión la ‘final’ del domingo ante el Ceuta

Confianza y trabajo. A eso es a lo que se aferran en la UD Ibiza. Son conscientes de la mala racha que arrastra el equipo, con seis jornadas consecutivas sin ganar que le han hecho caer a la tercera posición del Grupo 2 de 1º RFEF, en detrimento del Córdoba. Pero la mejor manera de terminar con una mala racha es con una victoria, y eso es lo que quieren conseguir en el partido correspondiente a la jornada 29 que enfrentará a los ibicencos a un enrachado Ceuta, el domingo a las 12 horas en el estadio Palladium Can Misses. Una victoria que sería balsámica para Guillermo Fernández Romo, técnico local, discutido en estas últimas fechas.

El equipo es consciente de que el ruido que hay con el técnico madrileño no hace otra cosa que lastrarles y desviar la atención de lo realmente importante, que es el partido que el conjunto celeste disputa este fin de semana ante el once ceutí, que viene en dinámica ascendente con tres partidos consecutivos ganados. Ya le puso las cosas muy difíciles a la UD Ibiza en la ida, donde los ibicencos se impusieron por 0 a 1 con un tanto de Cedric en el minuto 91 de partido. Está todo muy apretado en la zona alta de la clasificación, con los cuatro primeros equipos separados por cinco puntos, pero desde Can Misses no miran más allá del partido del domingo.

Para acabar con esta mala racha y con el ruido que hay en torno al entrenador, los pupilos de Fernández Romo deberán ganar el domingo a un Ceuta que viene muy fuerte, sexto en la tabla a dos puntos del playoff, por lo que vendrán con ganas de ganar el partido para seguir escalando posiciones y ahondar en la crisis de los isleños.

Recuperar la fluidez ofensiva que tenía el equipo al comienzo de la temporada es una de las tareas que tiene en mente Fernández Romo. Solo han perforado la portería rival tres veces en los últimos seis partidos, una estadística realmente pobre para un equipo que tiene entre ceja y ceja el objetivo del ascenso, para lo que deberá mejorar la eficacia de sus delanteros para intentar revertir esta situación. Defensivamente, el equipo está bien, habiendo encajado cinco goles en los últimos seis partidos, pero la falta de efectividad es lo que está provocando el bajo rendimiento. Aunque no hay que olvidar que todavía están a tres puntos del líder, por lo que el objetivo del ascenso sigue cerca.

Además, el Castellón, primer clasificado, empieza a dar muestras de flaqueza, con dos derrotas consecutivas. La primera piedra de toque para dar la vuelta a esta mala dinámica, este domingo a las 12 en el Palladium Can Misses.

Suscríbete para seguir leyendo