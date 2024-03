Geno Tilves: «Estamos contentos con la imagen que ha dado el equipo»

Los sabios del deporte dicen que los mejores jugadores salen en las mejores batallas. Pues bien, en el Trasmapi UD Ibiza HCE deben estar con la cabeza bien alta en estos momentos, ya que la imagen dada el miércoles por el club, sus jugadores, staff y afición en el partido que disputaron de octavos de Copa del Rey ante el Benidorm(26-29) está al nivel de los mejores equipos del panorama nacional. Cayeron, sí, pero lo hicieron de la manera en que todos aficionados sienten orgullo de su equipo, con honor. Luchando, dando la cara, y haciéndole sudar a uno de los gallitos del balonmano nacional, un Benidorm que vino a la isla sabedor de que la misión no iba a ser nada fácil ante los espartanos dirigidos por Eugenio Tilves, que se mostraba feliz a pesar del resultado en la rueda de prensa posterior al partido:«Estamos contentos con la imagen que ha dado el equipo».

El técnico local ya avisaba en la previa de que el partido fundamental era el de Liga División de Honor Plata, que jugarán el próximo domingo en Burgos ante el segundo clasificado, en el que el equipo ibicenco se juega buena parte de sus aspiraciones para mantener la categoría de plata del balonmano nacional: «Queríamos rotar hoy porque tenemos un partido muy importante el domingo contra el Burgos». Y así fue, haciendo rotaciones para dar entrada a los jugadores menos habituales en un polideportivo Sa Blanca Dona que lucía para la ocasión, con más de 400 espectadores que querían disfrutar de una noche mágica junto a su equipo, y en la que el resultado era relevante, pero una buena imagen se antojaba imprescindible.

El Benidorm, séptimo en Liga Asobal a dos puntos de puestos europeos, no vino a Ibiza de vacaciones. Venía de empatar en casa del segundo clasificado, el Bidasoa-Irún, lo que da muestras del poderío del equipo alicantino, que ya se había enfrentado a los ibicencos en dieciseisavos de Copa del Rey en el año 2021, con resultado parecido al de ayer, 25-29, por lo que sabían que les iba a tocar arremangarse y sufrir ante un equipo que en casa es muy fuerte, correoso, que va al cuerpo a cuerpo, y que cuenta con la inestimable ayuda de un público que siempre apoya a los suyos y aprieta al rival. Por todo ello, salieron enchufados desde el inicio, tratando de imponer su superioridad táctica y técnica, consiguiendo una renta de cuatro goles a los 10 minutos de juego (3-7). El conjunto visitante, dirigido por Sergio Carballeira, no quería menospreciar a los isleños, conscientes de que en estas eliminatorias no hay rival fácil, y pusieron toda la carne en el asador para no dar opción a un Trasmapi UD Ibiza que no le perdía la cara al partido a pesar de ir por detrás en el marcador durante un primer tiempo en el que las decisiones arbitrales, otra vez, iban en contra de los ibicencos. Llegaron al descanso, 11-16, con un Benidorm que mostraba la superioridad de su equipo titular y de su fondo de armario.

En la segunda mitad, los chicos de Tilves salieron mucho más sueltos. La charla del descanso parecía que les había hecho quitarse de encima esa presión de jugar una eliminatoria tan importante ante un equipo de una entidad superior, y Jeremic se mostraba como el sostén de los locales, que se pusieron a un gol de distancia en el ecuador del segundo periodo (21-22), para un delirio de Sa Blanca Dona que cantaba al unísono ‘Sí se puede’. Pero un parcial de 0 a 3 volvía a poner una renta de cuatro goles para los visitantes, que supieron dormir el partido y administrar esa brecha hasta el final: «En la segunda parte ellos tuvieron que sacar a la gente titular a competir, y eso es un orgullo para nosotros», decía Tilves tras el partido. Ahora toca ya pensar en el vital partido que tiene el domingo en tierras burgalesas ante el segundo clasificado, un Burgos que ha tenido toda la semana para preparar el partido y que espera que la ‘resaca’ de la Copa le pase factura a un Trasmapi UD Ibiza HCE que marca los puestos de descenso de la División de Honor Plata, y que a buen seguro intentará sumar una victoria para salir de la apretada situación en la que se encuentra:«Nuestro partido importante es el del domingo. La idea era rotar para no cargar a la gente y yo creo que llegaremos frescos».

Un objetivo que el equipo dirigido por Eugenio Tilves conseguirá dando una imagen como la que dio el miércoles ante un equipazo como es el Benidorm, y que les debería de servir como punto de inflexión para lo que viene ahora, el tramo más importante de la temporada, y en el que todos tienen que estar enchufados para ayudar al equipo en las siete jornadas frenéticas que quedan de campeonato: «Si somos capaces de no cometer errores vamos a tener muchas opciones en los partidos que nos quedan», sentenciaba ayer el técnico, confiado en conseguir el objetivo de la permanencia.