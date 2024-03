El mejor 'biker' de Ibiza de todos los tiempos intentará repetir victoria en la Vuelta a Ibiza MTB

Enrique Morcillo se apunta un año más a la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano. Como es habitual, no correrá solo. Le acompañará, como en 2023, el portugués José Dias, ambos del equipo BUFF-Megamo Team y ganadores en 2023. Junto a ellos, una pareja femenina que llega muy fuerte y con grandes aspiraciones, compuesta por Janina Wüst y Rosa Van Doorn. Morcillo y Dias son los máximos favoritos para ganar la prueba, bajo el ala de uno de los mejores equipos del panorama internacional.

Este año para la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, el BUFF-Megamo Team va a asistir con dos parejas: una en categoría masculina y otra en categoría femenina. Respecto a la pareja de chicos, estará compuesta por el local Enrique Morcillo y José Dias, que buscan revalidar el título. Ambos afrontan la cita con mucho entusiasmo y con expectativas de ser los primeros tras las tres etapas.

“Es la carrera de casa, si no la corro y la veo desde fuera siempre me pregunto por qué no estoy ahí. Es verdad que nos cuesta encajarla en la agenda con otras pruebas, pero si tengo opción no me la pierdo”, declara Enrique Morcillo, vecino de Santa Eulària des Riu y ganador de varias ediciones, incluida la de 2023. “Recomiendo siempre la Vuelta por el clima que tiene. La Semana Santa le viene bien a todo el mundo y puedes venir con la familia. Corres por la mañana y disfrutas por la tarde de la maravillosa isla de Ibiza. ¿Quién no va a querer apuntarse?”, asegura.

La pareja femenina estará compuesta por Janina Wüst y Rosa Van Doorn, que vienen de ganar la Andalucía Bike Race, y que han ganado etapas en todas las pruebas en las que han participado juntas. Una dupla de éxito que aspira a igualar el título de sus compañeros y convertirse en ganadoras de la cita ibicenca.

La suiza Janina Wüst y la neerlandesa Rosa Van Doorn llegan a Ibiza con mucha ilusión y con ganas de disfrutar de este terreno de juego perfecto para el MTB. Ambas consideran que la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, con sus singletracks se adapta perfectamente a sus características y vienen con ganas de luchar por la general de la categoría, que seguro será muy igualada debido al gran nivel femenino que se presenta en este 2024.

La confirmación de Enrique Morcillo es siempre una de las más esperadas en esta cita, ya que es la estrella local y la organización apuesta por él cada año. “Para nosotros, contar con Morci un año más es un auténtico lujo. Todos somos conscientes de sus capacidades y sabemos que se conoce el terreno a la perfección. Va a dar mucha guerra y pondrá difícil la victoria de su categoría”, sentenciaba Juanjo Planells, responsable de la organización.

Ibiza volverá a ser una fiesta en Semana Santa, acogiendo a los ciclistas más relevantes del panorama internacional y llevando la isla y el MTB a lo más alto durante tres días de auténtico espectáculo sobre dos ruedas.