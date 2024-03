Uno de los mejores escaladores de mountain bike del mundo confirma su presencia en la Vuelta a Ibiza MTB

El ciclista campeón de la Copa del Mundo de XCM de 2023, el colombiano Leonardo Paez, participará en la Vuelta a Ibiza MTB, que se celebrará entre los días 29 y 31 de marzo. La organización de la competición asegura en una nota que tendrá como compañera de equipo a la alemana Adelheid Morath, que logró la medalla de bronce en el último Mundial de la disciplina celebrado en Glasgow y es campeona de Alemania.

Su equipo, el Soudal-Lee Cougan, que el comunicado califica como uno de los más relevantes del XCM, afirma: «Es la primera carrera real por parejas a la que nos enfrentamos y es muy importante para nosotros». El grupo ciclista añade que no es su primera experiencia en Ibiza y desvela sus metas en la prueba: «Participamos hace unos años. Las etapas son hermosas y los lugares maravillosos. Nuestro objetivo es ganar».

Claudia Peretti, que se llevó el triunfo en la edición de 2021, será otra de las grandes figuras que comparecerán en la competición. En esta ocasión llega con el Olympia Factory Team y formará pareja con Meritxell Figueras, del Cannondale. Ambas disputaron su primera carrera en conjunto en la Andalucía Bike Race, donde lograron la segunda plaza.

Peretti recuerda sobre su participación en la Vuelta a Ibiza MTB: «Cuando estuve hace dos años me pareció una carrera fantástica. Fue una edición especial, y pude vivir el prólogo en el centro de Ibiza, donde pude rodar en sus murallas Patrimonio de la Humanidad». También indica sus objetivos en la carrera: «Espero poder volver a ganar este año, aunque sé que no será fácil. La ruta es bastante rápida, aunque no de extrema dificultad. Las vistas son impresionantes».