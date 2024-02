David Barrio, entrenador: «En el Class Sant Antoni respiro ambición por todas partes y la masa social está implicadísima»

David Barrio, entrenador del Club Bàsquet Sant Antoni. El Class, que juega su tercera temporada en la LEB Plata, actualmente ocupa la segunda plaza de la clasificación con 36 puntos. El preparador, David Barrio, explica que la meta final del ascenso, lejos de suponer una presión extra para sus pupilos, sirve para trabajar con más ganas en el día a día: «Esto no es matemáticas y habrá otros candidatos, pero nos lo tomamos como una motivación».

La tercera temporada del Club Bàsquet Sant Antoni en la LEB Plata se está traduciendo en otro curso deportivo de grandes logros para la escuadra de Portmany, esta vez dirigida por David Barrio Fernández (León, 9 de octubre de 1985). El club anunció la incorporación de dicho entrenador en junio del año pasado y, aunque hay otros equipos con el mismo objetivo, Barrio señala que la meta es «llegar hasta el final». En otras palabras, el ansiado ascenso a LEB Oro, algo de lo que el Class ya ha estado muy cerca. «Esto no es matemáticas y habrá otros candidatos, pero nos lo tomamos como una motivación para continuar trabajando en el día a día, no como una presión», apunta en esta conversación con Diario de Ibiza.

Supongo que ya llegó al Class con unas expectativas altas, pero ¿cómo está viviendo los buenos resultados de esta temporada?

Sí, las expectativas eran altas. Yo llevaba cuatro años en la categoría en Ponferrada. Cuando me senté con Jordi [Grimau, director deportivo] a hablar del proyecto, lógicamente me pareció muy ilusionante. Este es un proyecto para estar arriba. El club ha hecho dos temporadas muy buenas en la categoría, pero quería dar ese pasito más, sobre todo al final, en ese hipotético ‘play-off’. Queremos competir arriba y creo que lo estamos haciendo, siempre con el objetivo de mejorar.

Que el Class Sant Antoni ya haya estado tan cerca del ascenso y que ahora vuelva a pelear por él, ¿supone una presión extra?

Sabemos que el club siempre ha estado arriba pero luego nunca ha pasado. El objetivo mínimo es pasar la ronda de ‘play-off’, pero obviamente queremos llegar hasta el final. Tenemos que entender que no es una obligación y que hay otros equipos con el mismo objetivo que nosotros, pero sí que es una motivación. Hemos sido capaces de ganar a todos los equipos, creo que vamos a estar al nivel necesario para optar a esos puestos de ascenso. Esto no es matemáticas y habrá otros candidatos, pero nos lo tomamos como una motivación para continuar trabajando en el día a día, no como una presión.

Hace poco hemos conocido que Rafa Casanova vuelve al equipo un año después. También hay jugadores que prolongan el contrato. Supongo que el buen ambiente en el club también es un factor determinante para los buenos resultados en los partidos.

Sin duda, y también el hecho de que la gente está implicada con el proyecto. Que un jugador con la experiencia de Álex Llorca amplíe un año más antes de acabar la temporada, o que Dani De la Rúa, que creo que ahora mismo es el mejor base de la categoría, se quede dos temporadas más en el proyecto de Sant Antoni, es para estar muy contentos. Demuestra la implicación que tienen los jugadores —y todos— con el proyecto. Lo mismo ocurre con la vuelta de Rafael Casanova, un jugador con el que coincidí dos temporadas en Ponferrada, por lo que la adaptación al club, a la isla y al estilo que yo intento dar al equipo será muy fácil.

En cuanto al juego del equipo, ¿cuál diría que es clave de su éxito?

Creo que estamos siendo un equipo muy solvente. Estamos siendo capaces de jugar con diferentes registros. Ahora mismo somos el equipo más anotador de la categoría. Pero independientemente de esto, creo que estamos sacando adelante con solvencia los partidos en los que estamos serios defensivamente. Siempre hablo mucho del suelo del equipo, que es algo que hemos elevado. Cuando no estamos bien, somos capaces de ser solventes y competir. Este fin de semana no jugamos, tenemos unos días de descanso. Luego recibiremos al Benicarló [el sábado 2 de marzo]. Será un partido muy importante, están arriba y en la primera vuelta nos ganaron.

En su momento ya dijo que una de las cosas que le convencieron para venir a Ibiza fue la ambición que ya había de partida.

Sin duda. Se respira ambición por todas partes. Este club está en continuo crecimiento y la masa social está implicadísima. Desde la directiva siempre nos preguntan qué necesitamos para seguir trabajando y creciendo, ponen todo lo que está en su mano. El objetivo es que el Class esté en LEB oro. Si no es en un año, será en dos o en los que haga falta, pero saben que el proyecto va hacia arriba y que para eso no solo es importante conseguir buenos resultados deportivos. También lo es todo lo que hay alrededor, la estructura de club y demás. Esa ambición la notamos desde que llegamos a la isla.

Ha habido pocos cambios en la plantilla. ¿Es un buen síntoma?

Los cambios que hemos hecho durante la temporada han sido sobre todo por necesidades del equipo. Las incorporaciones han servido para intentar sumar en lo que pensábamos que el conjunto necesitaba. Estoy muy contento con todas las llegadas que hemos conseguido: Pablo Ferreiro, Joshua Tomaic, Rafa Casanova.

¿Cómo definiría su forma de ejercer de entrenador?

Lo decimos todos, pero intento adaptarme a la plantilla que tengo. A mí me gusta un baloncesto rápido, con muchas posesiones, con mucha anotación, que es un poco lo que estamos demostrando. Sobre todo hay que adaptarse e intentar sacar lo mejor de cada jugador.