Elías Escandell: «Sé que puedo llegar a ser campeón del mundo de motocross»

Elías Escandell Gil (Ibiza, 2006) quiere confirmarse como la gran promesa del motocross español el año de su debut en la cilindrada de 250cc. El piloto ibicenco, que ha firmado por la escudería Mequitec Gas Gas tras una exitosa etapa con la italiana Fantic, ya trabaja para mejorar el séptimo puesto de su estreno en el Nacional de MX2 en Talavera en su camino hacia la elite mundial.

¿Qué sensaciones tuvo en su debut en la categoría MX2 del Campeonato de España?

Todo es nuevo para mí, los pilotos son más mayores, tienen más nivel pero me vi bastante bien, me sentí muy bien con la moto, físicamente también. Espero poder ir mejorando carrera a carrera.

Volvió a sufrir percances y tuvo que remontar para acabar en la séptima posición de la general. ¿Contento con el resultado?

En la primera manga salí muy bien, iba tercero pero tuve sobrecarga en los antebrazos y luego se me paró la moto en una curva, por mi culpa. Fui sexto, luego en la segunda la salida no fue muy buena y tuve que adelantar a bastante pilotos. Después tuve una caída bastante fuerte tras chocar en el aire con un piloto y tuve que acabar con la dirección doblada y molestias porque me salía sangre por la nariz. Pero terminé décimo y pude sumar puntos, que es lo importante. De todo se aprende. Un séptimo para empezar está bastante bien, teniendo en cuenta que había también pilotos de fuera con mucho nivel.

¿Cómo describiría el cambio que supone subir de cilindrada?

En los años anteriores vas progresando, sabes prepararte físicamente y lo tienes bastante controlado todo. Ahora la moto de MX2 es bastante más pesada, con más potencia y mi problema, que me cuesta un poco y todavía estoy adaptándome, es que se me cargan los antebrazos. El músculo se sobrecarga y hace tope con la fascia, entonces no te deja hacer fuerza igual.

¿Cómo es el trabajo físico que tiene que desarrollar para adaptarse al peso de la moto?

El trabajo en el gimnasio es muy duro. Hay días de doble sesión de entrenamientos pero lo importante es hacer muchas horas de moto para estas cosas.

¿Cuál es su objetivo para este año como ‘rookie’ de la categoría?

Sobre todo más que de posición mi objetivo es llegar al tope de mi físico, no tener estos problemas de antebrazos y haciéndolo todo bien, esto saldrá y también una buena posición. Cada vez que salgo a pista quiero ganar, pero ahora cada carrera es diferente. Esta de Talavera era muy difícil y había mucho nivel, yo creo que en las siguientes serán más asequibles y podremos estar metidos en el top 5.

¿Cuesta también adaptarse a nivel mental cuando viene de ganarlo todo en la anterior división?

No cuesta, es normal, es la evolución natural. Es normal no estar delante ahora, si estuviera sería la hostia, hablando mal. Pero todo va a llegar, sí o sí. Trabajando y siguiendo las pautas de entrenamiento y carrera, todo va a llegar.

¿En qué lugar queda Ibiza dentro de su crecimiento como piloto?

Sí claro, mi casa siempre va a ser Ibiza (vive desde hace años en Toledo). Siempre que puedo me escapo a Ibiza, allí me siento en casa y tengo a mi familia. Ser de una isla siempre es diferente a ser de la península. Venir de una isla donde no hay circuitos cuesta iniciarse y es todo mucho más difícil. Pero me formé allí y siempre llevo los símbolos del Consell y de Ibiza Travel. Me siento orgulloso.

Ha empezado a despuntar a nivel internacional y ha cambiado de equipo, ¿puede empezar a vivir del motocross un piloto de su nivel?

Vivir del motocross a mi nivel todavía no del todo, pero yo creo que subiendo un poco creo en un año o dos, sí. Estando delante en el Europeo o pasando al Mundial se supone que ya puedes ganarte la vida con este deporte. Ahora estoy en el Mequitec Racing Team Gas Gas. Estos fichajes o los buscas tú o vienen a por ti. Si te buscan, las condiciones son mejores. Si no, ellos mandan más. De la mano de Paco Rico como líder del equipo estoy muy a gusto, y también en el equipo nacional en el ámbito europeo.

¿Dónde se ve de aquí a unos años? ¿Cree que tiene las condiciones para llegar a ser campeón mundial?

Sí, sí me lo creo. Sobre todo porque soy un piloto trabajador y sé que con trabajo y constancia se va a llegar. Para la máxima categoría todavía me quedan cinco años y ser campeón del mundo es muy difícil. Ahora mismo de los pilotos españoles solo lo ha conseguido Jorge Prado, que es nuestro ídolo.