La UD Ibiza golpea y resiste

La UD Ibiza sufrió lo indecible para imponerse ayer por la mínima al Intercity (0-1) y volvió a ser líder virtual en el grupo 2 de Primera RFEF hasta que el Castellón goleó unas horas después al Antequera. El conjunto ibicenco, en su vibrante pugna por el liderato, se cobró su particular venganza ante el cuadro alicantino en un duelo en el que se adelantó muy pronto en el marcador, a los 2 minutos por mediación de Patrick Soko, y en el que tuvo que ponerse el mono de trabajo para contener las ofensivas de un ambicioso Intercity. Los de Guillermo Fernández Romo contemporizaron en exceso durante la segunda mitad, pero volvieron a exhibir fortaleza defensiva para sumar de tres lejos de Can Misses.

El único tanto del encuentro no tardó en llegar tras una internada por banda izquierda de Suleiman, la principal novedad en el once celeste en sustitución del sancionado Gallar. El extremo desbordó por su costado y asistió al área para Obolskii, cuyo remate por bajo despejó Gaizka a las botas de Soko quien, libre de marca en el segundo palo, solo tuvo que empujar el cuero al fondo de las mallas para establecer el 0-1. No se había cumplido el tercer minuto de partido cuando la UD Ibiza ya mandaba en el marcador, cobrándose así su particular revancha por lo sucedido meses atrás en Can Misses.

Por ambos costados percutió el bloque celeste en el maltrecho césped del Antonio Solana de Alicante, y tanto Soko como el propio Sulei siguieron generando peligro en los minutos siguientes ante un Intercity que tardó en reaccionar al golpe inicial. Cumplido el cuarto de hora, Soldevila profundizó por banda izquierda hasta la línea de fondo, en un contrataque del cuadro local, pero su centro se paseó por el área chica sin encontrar rematador. Fue la primera ocasión para los de Sandroni.

La UD Ibiza contestó con un robo en ataque sobre Gálvez, aunque Rubén Díez, que formó en la mediapunta celeste por delante de Tienza y Eugeni, disparó sin fuerza a las manos de Gaizka. La réplica también llegó al instante con un remate de Soldevila con pierna diestra, tras una buena maniobra en el vértice del área, que encontró los guantes de un solvente Sequeira.

El Intercity apretó con insistencia durante un breve periodo en busca del empate, aunque los de Fernández Romo pudieron matar la contienda en el minuto 26, en una rápida transición de Soko cuyo centro no alcanzaron ni Obolskii ni Rubén en franca ventaja para marcar.

El partido carecía de pausa y control. Pasada la media hora de juego fue el conjunto alicantino el que pudo establecer el 1-1 en una acción polémica precedida de un posible fuera de juego; Soldevila, el más peligroso desde el perfil zurdo, se plantó solo ante Sequeira, pero su definición con remate cruzado se marchó desviada. El peligro viajó en un suspiro al área contraria y la UD Ibiza dispuso de una falta en la frontal del área que ejecutó Eugeni un palmo por encima del travesaño. Solo las interrupciones por faltas lograban calmar el alocado ritmo de juego en el feudo levantino, que vio cómo el partido se marchaba al descanso con 0-1 en el marcado.

Solidez y resistencia

La UD Ibiza tenía deberes para la segunda mitad: intentar frenar el ímpetu del Intercity adueñándose del balón y rentabilizar pronto alguna de sus llegadas para sentenciar el triunfo. Las cosas pudieron ponerse más de cara en un contragolpe de Sulei, que tras cabalgar a lo largo de 70 metros de forma prodigiosa falló en la definición frente al guardameta local. Soko, que le había acompañado en la carrera, lamentó amargamente que su compañero no le cediera el balón en boca de gol.

El Intercity había asumido la iniciativa tras el paso por vestuarios y Soldevila, quién si no, volvió a amenazar a los celestes con un zurdazo desde la frontal que se fue rozando el palo. No obstante, los de Romo comenzaron a encontrar espacios y sus transiciones fueron cada vez más peligrosas. Cumplido el 55, Soko penetró en el área tras una certera triangulación con Rubén y lanzó un potente disparo escorado que entre Gaizka y el poste mandaron al lateral de la red.

Después de un doble cambio ofensivo de Sandroni, Soldevila encontró por dos ocasiones resquicios en ataque para armar su zurda y rematar sobre Sequeira, que en ambas situaciones tuvo que esmerarse para evitar el empate. Romo, por su parte, introdujo a Arroyo y Jesús Álvarez para dar consistencia al medio campo celeste. Un centro lejano de este último encontró la testa de Soko en el segundo palo, pero el cabezazo del camerunés se fue desviado. Continuaba el peligroso intercambio de golpes en el Antonio Solana, sin control ni pausa por parte de los ibicencos.

En un gran cambio de juego al filo del 80’, Guillem cogió la espalda de Javi Jiménez y cuando iba a conectar la volea apareció Pepe Sánchez para despejar a córner. La formación de Romo estaba jugando con fuego.

Joseda entró para reforzar el costado diestro, por un extenuado Soko, en un Ibiza que se dedicó demasiado tiempo a defender el marcador ante un Intercity mucho más ambicioso, que tuvo otra opción en el 86’ con un disparo mordido de Undabarrena. Los isleños acabaron con doble lateral en ambos costados tras el ingreso de Argüelles, pero resistieron los envites para certificar el triunfo y la venganza frente a su único verdugo en lo que va de temporada.