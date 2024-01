«Cuando salen las cosas bien, como hasta el momento, la satisfacción personal que te da la carrera supera cualquier nivel de estrés». La reflexión es de Daniel Becerra, deportista ibicenco y organizador de una de las pruebas de atletismo que más y mejor ha crecido en los últimos años a nivel nacional. La 10K Ibiza-Platja d’en Bossa cumple este domingo su cuarta edición con récord de inscritos, 556, y con un cartel de auténtico lujo con la presencia de atletas de renombre internacional y con los principales medio fondistas del panorama insular.

A pesar de que esta semana «está siendo frenética» a nivel organizativo, Dani Becerra afronta con enormes dosis de ilusión los días previos a una de las citas señaladas en el calendario nacional de los 10.000 metros en suelo urbano. El presidente del Club Atletismo Ibiza explica que la competición pretende ir «paso a paso» viendo cada año cómo se desarrolla a nivel de capacidad por el aumento paulatino de participantes, y recuerda que ayer por la mañana se cerraron las inscripciones superando el récord anterior de 530 atletas registrados.

«Ahora se tramitan todos los seguros, la documentación, los dorsales con chip… Se necesita tiempo para preparar toda la operativa», argumenta Becerra, que prefiere limitar por el momento la participación «para ver año a año cómo caben los atletas en esa recta acotada de la salida para que no haya dificultades y que quepan bien todos».

Las marcas no obsesionan

La carrera internacional dará su pistoletazo de salida el domingo a las nueve de la mañana sobre un circuito en ruta homologado y que cumple con la normativa para que las marcas o récords que se consigan sean oficiales. La prueba se incluye en el calendario de la RFEA y de la World Athletics con la etiqueta ‘Race Road Label’ y, según su organizador, «ya se ha consolidado en el panorama nacional». De hecho, 200 de sus más de 550 inscritos llegarán de fuera de la isla.

A nivel de marcas, Becerra apunta que «los récords están para batirse», aunque reconoce que los kenianos Benson Kiplangat (27:18) y Caroline Nyaga (30:48), vencedores el año pasado, «pusieron el listón muy alto, con tiempos de primer nivel mundial».

«Este año vienen dos atletas muy buenos que ofrecerán un espectáculo absoluto y no me extrañaría que se batiera el récord en mujeres. No lo descarto», puntualiza en referencia a la joven keniana Mirian Chebet.

Sin embargo, para Becerra las marcas «no son una obsesión» y la prioridad es que «la prueba se consolide y que conviva el atletismo popular con el profesional». En este sentido, para «resaltar» la participación de los corredores de la isla hay premios especiales para los primeros clasificados locales. En categoría masculina los favoritos serán Adrián Guirado y Dani Planells (el joven Mark Roper es baja por lesión) y en féminas destacan Gloria Tejado, Susana Sevillano o la madrileña afincada en Ibiza María García.