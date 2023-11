El Class Bàsquet Sant Antoni tratará de conseguir este sábado su séptima victoria de la temporada en el grupo Este de la LEB Plata. Después de caer en la cancha del líder, el Maderas Sorlí Benicarló, los isleños reciben al CB L’Horta Godella, antepenúltimo clasificado de la conferencia que sólo ha vencido dos partidos.

El choque se disputará desde las 19.30 horas en el pabellón de Sa Pedrera y también será retransmitido en directo, vía streaming, por el Canal FEB TV.

«El equipo quiere volver a reencontrarse con la victoria y para eso no hay mejor sitio que Sa Pedrera para hacerlo. Las sensaciones siguen siendo buenas. Pese a no ganar, el equipo hizo un partido serio en Benicarló y demostró que está a la altura de ese tipo de encuentros», afirmó David Barrio, entrenador del bloque ibicenco, que también recalcó que no deben confiarse frente al CB L’Horta Godella: «Es un equipo con mucho talento y con gente joven de mucho nivel. Sabemos, por otras temporadas, que estos equipos vinculados al Valencia Basket suelen ir de menos a más hasta coger el pulso de la Liga».

Del mismo modo, Barrio avisió de que su rival de hoy «tiene dos bases internacionales de altísimo nivel, como Sergio Larrea y Lucas Marí, un campeón del mundo», además de contar también «con jugadores de talento como Facundo Rutenberg o Diego Rivas, así como un interior curtido en mil batallas en categorías superiores como Julen Olaizola».

«Yo creo que, de momento, la clasificación no es justa con la calidad que tiene Godella y es un equipo que en algún momento de la temporada va a explotar. Esperemos que no sea este fin de semana», indicó Barrio, que quiere que los suyos protagonicen «un partido serio».