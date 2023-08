Nueva jornada de carreras en un ambiente festivo conmemorando las Festes de la Terra con un programa de cuatro carreras, dos de ellas de carácter especial.

Se daba a la salida a la primera carrera con una Karina des Llorer explosiva, cogiendo la cabeza de carrera y marcando un fortísimo ritmo que estiraba el pelotón para poder seguir el fuerte ritmo que se imprimía a la marcha. Kalima CB trataba de seguir su estela, mientras que Il Capitano Plus hacía lo propio con Kalima. César Marcos controlaba desde la cabeza con una táctica agresiva para desgastar al resto de participantes y poder optar a la victoria. Fruto de este fuerte ritmo, Kalima CB, una de las aspirantes a la victoria, se desmontaba. Justo en ese momento, Adrián Escandell colocaba a Il Capitano Plus a la par de Karina des Llorer. Un Il Capitano Plus que venía de dejar buenas impresiones las últimas jornadas, pero que en esta ocasión iba a brillar. El panorama de la carrera iba cambiando con Karateka Plus progresando por el segundo carril con Heaven des Llorer a su estela. Sin embargo, un fallo eliminaba a Karateka Plus de la disputa por la victoria. Adrián Escandell lanzó a Il Capitano Plus a la cabeza de carrera y poner tierra de por medio. Con una dirección prudente contrarrestaba la agresividad de Karina des Llorer que empezaba a acusar el esfuerzo. Así llegaba triunfador Il Capitano Plus, adjudicándose la primera de la noche, seguido de Heaven des Llorer que había realizado una potente progresión en los últimos quinientos metros, siendo controlada por Xisco Marimón, realizando una notable prestación. En tercer lugar llegaba la bregadora Karina des Llorer.

La segunda de la noche tuvo su punto de emoción, con un Bon Lucernais que partía como gran favorito al triunfo, pero que vio como la carrera se le complicaba de sobremanera por su desarrollo y el tráfico que encontró a lo largo del recorrido. Tras la salida autostart, Joy du Varlet cogía el mando de la prueba y marcaba un fuerte ritmo de carrera. Bon Lucernais quedaba en cola del pelotón teniendo que gestionar bien los esfuerzos. No se puso nervioso el joven Xico Marimón, pues dejó hacer sin exprimir a su monta ni gastar energías innecesarias. De esta manera, Joy du Varlet comandaba, seguida de Daisiji d’Orion y Golden Black BP. La caja de los truenos se destapó en la última vuelta al óvalo rafaler cuando empezaron los ataques. French Vasani lo intentaba, pero acababa distanciado por irregularidades en su trote, Golden Black BP salía del interior para ponerse a la par de Joy du Varlet y sobrepasarla. Se rozaba la sorpresa total y absoluta con un outsider rematando a falta de trescientos metros para meta. Eden du Heurt trataba de progresar también en un pelotón que aún cerraba Bon Lucernais. Se llegaba a la última curva con Golden Black BP haciendo saltar la banca y a punto de dar una sorpresa mayúscula. Sin embargo, Xico Marimón sacó a Bon Lucernais por el cuarto carril, para realizar doscientos metros finales de sprint final que le valieron para coger a la cabeza de carrera, superarlo y poder llegar brazos en alto a la meta disfrutando una victoria que había costado más de lo esperado pero que premió la sangre fría de Xico Marimón y su milimétrica estrategia de carrera. La segunda plaza era para un espectacular Golden Black BP que se está confirmando como el producto más regular del hipódromo. Eden du Heurt acababa siendo tercero en meta tras un buen rush final.

La tercera de la jornada era la reservada para los mejores internacionales de la isla. El premi Ciutat d’Eivissa presentaba cinco productos de notable calidad que podían luchar por la victoria. Eodice Piemont, que reaparecía con Adrián Escandell, era la más rápida en la salida cogiendo la cabeza de carrera y marcando un ritmo lento. Apparizione Mail se desmontaba pero no era distanciada, pese a ello perdió sesenta metros con la cabeza de carrera. El ritmo de carrera beneficiaba el reingreso de la crack italiana al pelotón junto a Hourra Begonia. Así se marcaban parciales muy conservadores con Eodice en cabeza, seguida de Eclair de Cerize y Empreinte. Fue esta última quien empezó a progresar y colocarse a su par en una última vuelta frenética. Si hasta el momento se habían realizado parciales de 24, los últimos ochocientos metros de carrera fueron otra historia. Prácticamente un sprint que marcaba el ritmo a 15 con los cinco participantes disputándose la victoria a cara de perro. En una ajustada recta final, Apparizione Mail y Eodice Piemont sobresalían sobre los demás, disputándose la victoria y requiriendo al photofinish final para decidir el vencedor de la prueba. El veredicto final daba la victoria a Apparizione Mail, mientras que Eodice Piemont era segunda, y Eclair de Cerize tercero.

Cerraba el programa el premi Sant Ciriac, la reservada para nacionales en la que Fanfan d’Escafi se veía acosado por Hulk Rid Love de salida y le cogía la cabeza de carrera. Sin embargo, José Luís Torres y Xico Marimón acordaban un relevo en cabeza y Fanfan d’Escafi volvía a la cabeza de la misma. En esa tesitura un valiente Manuel Reyes mandaba atacar a Datil des Llorer para tratar de coger la cabeza de carrera. No era una misión sencilla pues corría con caballos una categoría superior, pero sin duda ese movimiento encendió al público que empezaba a vibrar con la carrera. Pasaban los metros con las posiciones inalterables y con Fanfan d’Escafi controlando a Hulk Rid Love, que quedaba cerrado en la cuerda por Datil des Llorer. José Luís Torres se mostró tranquilo, sabedor que el momento iba a llegar y encontraría el espacio para salir. Así fue antes de llegar a la última curva, cuando Datil des Llorer empezaba a quedar se abrió la puerta de la victoria a Hulk Rid Love con un potentísimo ataque final que no pudo ser contestado por Fanfan d’Escafi. Victoria del crack de la Cuadra de’n Ugly y confirmación de que está de vuelta mostrando su mejor nivel. Alegría enorme para la familia “Botja” tras meses de trabajo para recuperar a Hulk. La segunda plaza era para Fanfan d’Escafi que se vio acosado en el tramo final por un Gas de Font ascendente que también mostró su mejor versión.

Se cerraba así una jornada más en el hipódromo que reanudará la actividad el próximo sábado a partir de las 21h.