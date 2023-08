Cruz: «La Peña me ha empujado a salir, no ha sido una decisión fácil»

El futbolista ibicenco Cristian Cruz (1993), hasta ahora uno de los capitanes de la Peña Deportiva, dio este viernes por cerrada su etapa deportiva en el club santaeulaliense, tal y como adelantó ayer en su edición digital Diario de Ibiza en primicia, y ha fichado como nuevo futbolista del CD Ibiza para la próxima temporada 2023-24.

El defensa, tras un periodo de recuperación de la lesión que sufrió en el pasado curso, una rotura completa aguda de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda que le apartó de la competición en el mes de diciembre, confirmó a este rotativo su incorporación al CD Ibiza, además de asegurar que «no esperaba salir» de la Peña Deportiva y que ha sido la propia entidad santaeulaliense la que le ha empujado a irse.

«He llegado a un acuerdo con la Peña para rescindir mi contrato y he firmado con el CD Ibiza. No ha sido una decisión fácil porque no tenía pensado realmente salir, sino que me he visto empujado a tener que tomar esta decisión», expuso el defensa, que afirmó sentirse «muy contento» de haber firmado con el CD Ibiza, aunque también «sorprendido» por su salida de la entidad peñista: «Mi idea era terminar mi recuperación, que dependiendo de los plazos me queda como un mes y medio o dos, como mucho, pero me he encontrado con una decisión que yo no sabía, que no me esperaba, y que, al final, se ha dado así, no es que yo quisiera salir, sino que dada la situación, la Peña me ha obligado a tener que irme».

Cruz se lesionó en el último partido que los de Manolo González disputaron en 2022 en el Municipal de Santa Eulària ante el CD Ebro.

Desde 2018 en la Peña Deportiva, en su última etapa

El carrilero zurdo llegó a la escuadra de la Villa del Río cedido desde la UD Ibiza en el verano de 2018. Cruz regresaba así al club peñista, cuya camiseta ya defendió entre la 2011-12 y la 2013-14. La Peña acabó cerrando su fichaje tras desvincularse de la UD Ibiza en julio de 2019, después de cuajar a las órdenes del técnico Raúl Casañ una brillante temporada con el campeón de la Tercera balear, además de lograr el ascenso a Segunda B. Juntos llegaron a disputar al año siguiente el ‘play-off’ para subir a Segunda División.

En las filas del CD Ibiza se va a reencontrar con un técnico que le conoce bien, Raúl Casañ, exentrenador peñista, y actualmente nuevo técnico del CD Ibiza, con el que espera disfrutar de minutos durante la próxima campaña y aportar su experiencia en Tercera RFEF.