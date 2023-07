Maikel Romero, entrenador de la SD Formentera: «Apuntamos a lo más alto, no me conformo con la permanencia»

El entrenador de fútbol Michael Romero Requena ‘Maikel’ (Ibiza, 1983) ha comenzado una nueva etapa en su club al haberse oficializado hace menos de dos semanas que es el nuevo técnico del primer equipo de la SD Formentera.

El ibicenco ha pasado por varios clubes, pero conoce muy bien a la entidad formenterense y esta temporada ha logrado que el equipo juvenil se proclame campeón de liga, logrando así el ascenso a categoría nacional. Su carrera como jugador terminó en la temporada 2018-19 y es uno de los que más veces ha vestido la camiseta del Formentera, donde registró unas cifras espectaculares.

En esta conversación con Diario de Ibiza, reflexiona sobre el papel de un entrenador, los objetivos de la plantilla o la actitud que están demostrando estos días los diferentes fichajes y el resto de compañeros.

¿Cómo están siendo las primeras semanas con esta nueva responsabilidad que le ha dado el Formentera?

Muy bien, yo estoy disfrutando cada sesión. Ya se está viendo el trabajo que está realizando el equipo. Poco a poco los jugadores van asimilando conceptos, asimilando cargas. Estoy disfrutando del proceso tanto con la plantilla como con el resto del staff.

¿Con qué actitud ve estos días a los jugadores?

La actitud está siendo totalmente ejemplar, han venido con mucha ilusión y lo demuestran en el trabajo de esfuerzo y de intensidad. La verdad es que es muy bonito ver cómo trabajan y muy satisfactorio ver cómo se esfuerzan y van progresando.

¿Y al cuerpo técnico? Hace poco se concretaron los nombres y es una combinación de gente joven y veterana.

La relación con el cuerpo técnico está yendo muy bien, hemos conectado muy rápidamente y a la hora de trabajar es muy sencillo estar con ellos.

¿Llegarán nuevos fichajes?

En principio la plantilla no se ha dado por cerrada, estamos analizando los diferentes roles que puede desempeñar cada jugador y las diferentes demarcaciones en las que pueden jugar. A partir de ahí hay que analizar muy bien aquellas posiciones que queremos reforzar.

Así que de momento no hay nada preconcebido de qué busca el club exactamente, ¿no?

Así es, aún no.

Hay proyectos económicos más potentes que el nuestro, pero vamos a luchar contra eso

¿Cuál cree que debe ser el objetivo de la SD Formentera para la temporada 2023-2024?

Nosotros somos muy ambiciosos y evidentemente queremos estar lo más arriba posible. Sabemos y somos conscientes de que hay proyectos económicos mucho más potentes que el nuestro y, si al final el fútbol se mide en términos económicos, quizás a priori no deberíamos estar ahí arriba. Pero vamos a luchar contra eso e intentar estar lo más alto que se pueda. Soy muy ambicioso. No quiero parecer soberbio, pero decirte que me conformo con la permanencia me parecería una actitud algo mediocre.

¿Van a por el ascenso?

No hablo de ascenso, sino de estar lo más arriba posible, evidentemente. No me gusta trasladar el mensaje de que tenemos que salvarnos y ya está. Queremos apuntar hacia arriba y la competición ya irá diciendo en qué sitio nos tenemos que ir situando y por qué puestos tenemos que pelear. A día de hoy es una incógnita.

Teniendo en cuenta lo bien que lo ha hecho el equipo, también en esta última temporada, ¿siente una presión añadida como entrenador?

No, para nada. De hecho, creo que en el mundo del deporte la presión es algo que se da por naturaleza. Los que lo hemos vivido, a la fuerza, hemos tenido que aprender a gestionarlo.

¿En qué se va a focalizar durante los entrenamientos? ¿En qué quiere hacer hincapié como técnico?

En tener el balón. Me gusta que le den mucha importancia al balón y que haya mucha intensidad, sobre todo a la hora de defender y ser agresivos tanto en defensa como en ataque. El principio más importante para mí es que tenemos que hacer que el balón sea nuestro y ser agresivos a nivel defensivo y ofensivo.

Creo que todos los entrenadores te marcan de alguna manera. Yo intento sacar lo bueno

¿Qué cree que caracteriza a un buen y a un mal entrenador?

Esto es algo que va por gustos, hay diferentes tipos de entrenador y les puede salir mejor o peor. No creo en el entrenador ideal, pero sí que puedo decir el que me gusta a mí. Es importante que sea un buen gestor de grupo, saber transmitir muy bien la idea, que confíen en ti y crean que esa idea funciona y vayan a muerte con ello. Saber transmitir y comunicar me parece una habilidad muy importante para un entrenador.

Desde que comenzó de pequeño en el fútbol, ¿ha tenido a entrenadores que le hayan marcado especialmente?

Creo que todos te dejan algo, desde aquel del que, como futbolista, piensas que quizás ha supuesto una mala experiencia, hasta aquel del que opinas que te lo ha dado todo. Los futbolistas somos muy de valorar una experiencia como positiva o negativa dependiendo de si juegas más o menos minutos. Pero yo creo que de casi todos los entrenadores que he tenido he intentado sacar lo positivo, siempre a través de críticas constructivas y también desde una autocrítica mía como futbolista. Eso es lo más importante, que todos aprendemos de todos.

Y ahora que han llegado muchos nuevos jugadores a la plantilla, supongo que primero de todo es necesario que surja la química entre ellos para que luego eso se traslade al campo.

Sí, a día de hoy prácticamente el 90% de la plantilla es nueva, así que es importante que vayan conociéndose y detecten las fortalezas y carencias de cada uno. También es necesario que vayan conectando y no sólo en el campo, sino fuera. Es clave que identifiquen cómo son cada uno a nivel emocional, a nivel social, etcétera.

¿Cómo y cuándo descubrió su pasión por el fútbol?

¡Uf!, no lo recuerdo. Desde que tengo memoria me veo con el balón en los pies. Siempre ha sido una obsesión y al final focalizas todos los aspectos de tu vida a eso, al intentar ser futbolista y dedicarte a ello en un futuro. Al fin y al cabo es un estilo de vida.

De hecho, su primero equipo fue la SD Portmany.

Mis primeras experiencias fueron en la cantera del Portmany y del Mallorca.

Como entrenador apasionado del fútbol, ¿le cuesta distinguir entre trabajo y hobby o tiempo libre?

Sí, es complicado. Realmente tienes que obligarte un poco a desconectar por el bien de todo el mundo, no sólo por tu familia y tus amigos, sino también por ti mismo. La desconexión es salud, pero es complicado con aquello que es lo que más te gusta.

Es ibicenco y ha estado ya mucho tiempo en la SD Formentera. ¿A Ibiza ya no volverá?

[Ríe] Bueno... El fútbol me enseñó una cosa y es que nunca se sabe lo que va a ocurrir, que mejor no pensar en lo que va a suceder dentro de un cierto tiempo. La verdad es que no me paro ni a pensarlo. A día de hoy nos encontramos bien aquí, muy a gusto. La familia está adaptada y encantada y eso es lo importante.