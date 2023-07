Álex Díaz tras triunfar en los Campeonatos de España de Tenis de Mesa: «Mi objetivo son los Juegos de 2028 en Los Ángeles»

El palista ibicenco Álex Díaz continúa en su senda de triunfos deportivos y, en una conversación con este diario, se muestra orgulloso del trabajo que ha demostrado en los Campeonatos de España de Tenis de Mesa para Personas con Discapacidad Física, que se ha celebrado en Zamora y concluyó el miércoles. El joven pitiuso puede celebrar su doblete de oro: se ha proclamado campeón de España por equipos en categoría Open Pie (junto con Alessandro Orsolon, de Canarias, y Ricard Sabio, de Cataluña) y en la categoría individual de clase 8. El jugador del CTT Portmany se enfrentó a Ricard Sabio, del CTT Barcelona, logrando superarle por 3 set a 2, en una emocionante final que acabó con broche de oro para el ibicenco.

El joven, por qué esconderlo, se presentaba a la cita con la voluntad de alcanzar el mejor resultado posible: «La intención era ganar. Veníamos del open de República Checa y la verdad es que estábamos con buenas sensaciones. El objetivo era ganar todo lo posible». Díaz se trasladó a Zamora junto con José Ramírez, quien es su entrenador desde hace ya unos 11-12 años.

Este ha sido el primer curso de Álex Díaz en el centro de alto rendimiento de Sant Cugat, donde entrena unas cinco horas al día de lunes a viernes, con descanso los miércoles por la tarde: «Al final todo este esfuerzo se tiene que notar por algún lado», valora.

Rumbo a Taiwán

Además, tal y como destaca el propio palista, lleva una intensa racha de campeonatos. Sin ir más lejos, la próxima semana tiene un nuevo reto: «El jueves que viene me voy a Taipéi, que tengo dos opens [ITTF Fa20 New Taipei Para Open 2023, del 16 al 19 de julio; e ITTF Fa40 Taichung Para Open 2023, del 21 al 24 del mismo mes]. Tengo dos semanas de campeonato allí, en Taiwán», avanza el joven, que irá con la selección española.

Por otro lado, Díaz confirma que la próxima temporada continuará formándose en Sant Cugat, adonde volverá el 13 de agosto para la pretemporada.

En todo caso, y en cuanto a los logros en Zamora, se muestra especialmente satisfecho: «Me he dado cuenta de que he dado un buen nivel. En los paralímpicos se juega por clases y en la competición por equipos se junta a todas, así que puedes competir contra una persona que tiene menos movilidad o más», explica. Pero antes de disputar el cara a cara final, su entrenador supo cómo motivarle: «José me dijo que si yo jugaba como sé jugar, lo podría lograr tranquilamente, que tenía que creérmelo. Jugué bien, tranquilo y dimos un muy buen nivel».

De hecho, Díaz ya conocía de antes a sus compañeros Ricard Sabio y Alessandro Orsolon: «El año pasado hice dobles y equipos con Ricard», recuerda el ibicenco.

En cuanto a la competición individual, Díaz ha logrado revalidar el oro con el que ya se hizo en la edición del año pasado, celebrada en Cartagena. «En la final íbamos ganando 2-0 y se me complicó un poco, pero conseguimos sacarlo adelante», añade sobre la edición de 2023.

Preguntado por otras competiciones a las que irá este año, Alejandro Díaz menciona varias posibilidades que hay sobre la mesa: «Estoy a la espera de que salga la circular para ver si voy al Campeonato de Europa absoluto, que es en septiembre. Luego ya no sé si a lo mejor tocará Finlandia, Costa Rica, Francia... aún no lo sé».

También existe la opción de ir a los Juegos Olímpicos de París del 2024, aunque el joven prefiere no obsesionarse con ello y centrarse en la siguiente cita: «Mi objetivo ahora son los Juegos de 2028 en Los Ángeles».

Actualmente, Díaz es el jugador 37 del mundo en individual y el 16 del mundo en dobles.