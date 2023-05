Este domingo el trote ibicenco se cita con la historia en el hipódromo de Son Pardo con el Gran Premi Nacional, después de que la potranca ibicenca Kalenji Pla Rib lograra el pasado 30 de abril su billete para la carrera más importante del trote nacional con una brillante victoria y un excelente crono de 17,8. La carrera mallorquina reparte cien mil euros en premios y es la máxima aspiración de todo aficionado al trote.

La hija del prestigioso Cocktail Jet ha dado muestras de su calidad desde su debut en Menorca, gracias al trabajo inicial de Joan Orfila, del que Juan Planells Ribas, propietario, solo tiene palabras de agradecimiento por esta importante labor inicial. Comenta “Cala” nombre por el que es conocido en el mundo del trote, que ha sido una yegua que ha ido viniendo en clara progresión, dado que siempre ha ido a más y ha sido en el tramo final de la preparación cuando se ha tenido que esforzar realmente. Tras sus seis victorias consecutivas en el hipódromo rafaler, una vez acabado el período de formación en Menorca, y ver la facilidad con la que rodaba en cronos de 22 y 23, Juan Planells Ribas, asesorado por el famoso profesional mallorquín Toni Frontera, decidió cambiar los planes y enfocar la preparación de la yegua a una ambiciosa cita como las clasificatorias para el Gran Premi Nacional. Por este motivo, durante dos meses “desapareció” de las competiciones dominicales para poder intensificar el entreno para acabar desplazándose a Mallorca al centro de entrenamiento de Toni Frontera, y así acabar de perfilar su puesta a punto.

Así aparecía en la prestigiosa carrera clasificatoria Menhammar Stuteri consiguiendo rebajar su récord en cuatro segundos y clasificarse quinta en la llegada. El sueño se convertía en una posibilidad más que palpable. Así llegaba a clasificatoria para las últimas cuatro plazas para el Gran Premi con la ilusión y la presión de deber acabar la carrera en las posiciones honoríficas, puesto que se clasificaban los cuatro primeros para completar la parrilla de salida. El resultado no pudo ser mejor: Kalenji Pla Rib se adjudicaba la victoria con un gran remate final marcando, nuevamente, un crono de 17.

“En ese momento me quedé bloqueado, no sabes qué va a pasar y pese a que ya estuvimos cerca de ello, poder hacerlo realidad con Kalenji ha sido realmente especial. Para todo criador esto es lo máximo a lo que se puede aspirar. Sólo estar en la parrilla de salida para nosotros es un éxito increíble, a partir de ahí las carreras hay que correrlas y pese al mal número que nos ha tocado en el sorteo, no renunciamos a nada, ¿por qué no seguir soñando? Ganar es prácticamente imposible, pero conseguir una plaza de premio sería el colofón al sueño que estamos viviendo”

Un emocionado “Cala” dejaba estas impresiones a una afición ibicenca tremendamente ilusionada ante tal gesta y que se prevé que invada las gradas de Son Pardo para animar a nuestra representante.