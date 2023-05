Pilar Escandell lleva a Balears al título de campeona nacional

El mundo del pádel ibicenco está de enhorabuena y se congratula con el brillante éxito conseguido por el combinado femenino autonómico de veteranas que lidera como seleccionara la exjugadora de Ibiza Pilar Escandell, quien ha liderado al equipo de Balears hasta el título de campeona nacional de Segunda División en el XVI Campeonato de España por Selecciones Autonómicas de Veteranos 2023, celebrado este fin de semana en Mallorca.

«Ha sido todo un éxito. Estoy muy contenta porque soy la primera ibicenca que está como seleccionadora de Balears. Y la verdad es que he empezado con buen pie», explica a Diario de Ibiza Pilar Escandell, al tiempo que destaca: «La selección balear femenina de veteranas llevaba dos años en Primera División , pero el pasado año bajó a Segunda. Yo he cogido el proyecto este año y he tenido dos o tres meses para trabajar, ver a las chicas y crear una selección competente para el Campeonato de España de veteranos +35 años».

En lo que respecta al torneo, Pilar Escandell detalla que «son cinco partidos» y que «hay que ganar tres».

«En la primera eliminatoria nos tocó contra Murcia y ganamos por 5-0. En la segunda, que ya era para jugarnos el ascenso, fue contra Extremadura y vencimos por 4-1. Y en la final jugamos con Cantabria y ganamos por 4-1», recalca la seleccionadora de Balears, a la vez que subraya: «Estoy muy contenta por los resultados, por el rendimiento de las chicas y por el gran ambiente y la buena energía que se ha creado entre todas nosotras, tanto dentro como fuera de la pista, que es lo más importante y lo que te hace ganar».